Соціальні гарантії для українців: які пільги можна отримати у березні

В Україні існує статус "дитина війни". Однак також є поняття "дитини, яка постраждала від війни". Розповідаємо, у чому полягає різниця.

Хто може отримати статус "дитина, яка постраждала від війни"?

З 1 вересня 2025 року був розширений перелік підстав для надання статусу "дитина, що постраждала внаслідок війни", про що йдеться на Урядовому порталі.

Так на отримання статусу може претендувати дитина, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної російської не досягла повноліття. Але також людина, що не досягла 18 років, повинна відповідати таким критеріям:

отримання поранення, контузії, каліцтва;

фізичне, сексуальне насильство;

викрадення або незаконного вивезення за межі України;

залучення до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконного утримання, зокрема в полоні;

психологічне насильство.

З 2025 року було розширено перелік підстав для надання статусу:

депортація або примусове переміщення; загибель або зникнення батьків (одного з батьків) через війну; інші випадки позбавлення дитини батьківського піклування внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Зверніть увагу! Крім того, статус тепер можна отримати не тільки за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення або за місцем виявлення дитини.

Хто тоді вважається "дитиною війни"?

Водночас особи зі статусом "дитина війни" – це зовсім інша категорія населення. Йдеться про осіб, яким не виповнилося 18 років на момент завершення Другої світової війни.

Вони можуть розраховувати на низку державних пільг, які прописані у законі "Про соціальний захист дітей війни".

У 2026 році передбачено таку допомогу для цих людей:

право самостійно обирати період щорічної відпустки;

збереження робочого місця у разі скорочення штату;

виплата по тимчасовій непрацездатності в повному обсязі незалежно від стажу роботи;

можливість отримати додаткову відпустку без збереження зарплати тривалістю до 14 днів щороку;

знижка у розмірі 25% на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм.

Зауважте! Останній пункт можливий за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в родині за останні шість місяців не перевищує 4 660 гривень.

Що ще слід знати щодо статусу "дитина, яка постраждала від війни"?