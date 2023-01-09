Не тільки пенсії: на яку грошову допомогу чекати пенсіонерам у 2023 році

Традиційне підвищення мінімальних пенсій цьогоріч не відбудеться, хоча уряд й обіцяє проіндексувати виплати. Тож 24 Канал вирішив нагадати, на які ще виплати можуть розраховувати пенсіонери.

Пенсія в Україні

У 2023 році мінімальна та максимальна пенсія складатиме один та десять прожиткових мінімумумів відповідно. А от страховий стаж для виходу на пенсію зріс до 30 років.

До теми Страховий стаж збільшиться, а виплати проіндексують: якими будуть пенсії у 2023 році

Разом з тим міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович запевнила, що уряд проіндексує цьогоріч виплати, як тільки зрозуміють скільки склала інфляція за результатом цього року.

Виплати для ВПО

На виплати, як внутрішньо переміщена особа (ВПО) можуть розраховувати також і пенсіонери. Ба більше, такі виплати ніяким чином не вплинуть на розмір та нарахування пенсії. Пенсіонери-переселенці можуть розраховувати на 2 тисячі гривень щомісяця, а ті хто має групу інвалідності – 3 тисячі гривень.

Для всіх ВПО, щоб отримати допомогу від держави діє одна дві умови: ви проживали у громаді, де зараз ведуться бойові дії, або її нещодавно деокупували. Зараз до цього переліку входять девʼять областей України та 329 громад:

Донецька (66 громад);

Харківська (56 громад);

Дніпропетровська (10 громад);

Луганська (37 громад);

Запорізька (62 громади);

Херсонська (49 громад);

Миколаївська (26 громад);

Сумська (19 громад);

Чернігівська (4 громади).

Виплати за розміщення ВПО

Компенсація за розміщення

Кожен хто розмістив у себе вдома переселенця може отримати компенсацію від держави. Наразі відомо, що таку грошову допомогу господарям житла будуть виплачувати по 31 березня цього року.

Сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожен день. Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Щоб отримати компенсацію потрібно:

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт Прихисток;

подати відповідну заяву до ОМС після поселення переселенців;

до п’ятого числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

Компенсація за комуналку

Також можна отримати допомогу від держави у вигляді компенсації за комунальні послуги у разі розміщення у себе вдома ВПО. Сума компенсації складає 450 гривень за кожного переселенця. Згідно з Дією, допомогу повинні нарахувати протягом п'яти робочих днів.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява на отримання компенсації витрат;

документ, що посвідчують особу;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

Грошова допомога від ООН

Всі українці можуть податись на допомогу від УВКБ ООН, котра направлена на вирішення основних проблем біженців, як-от необхідність платити оренду, купувати їжу та предмети гігієни. Ця програма передбачена не лише для родин, але й людей похилого віку. Головною умовою є місячний дохід не вище 5 400 гривень.

Допомога складатиме 6 660 гривень й виплачуватиметься протягом трьох місяців, по 2 220 гривень кожного.

Допомога від Червоного хреста

В ООН підкреслюють, якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2 220 гривень на особу щомісяця від іншого агентства ООН чи гуманітарної організації, то не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Оскільки, це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства.

Деякі переселенці можуть отримати допомогу від Червоного хреста у форматі сертифіката на покупки у мережі "Сільпо". Сума такого сертифіката складатиме 500 гривень. До категорій, що можуть на нього претендувати належать:

особи з інвалідністю І групи ;

; сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

сім'ї, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років;

сім'ї, які мають на утриманні та вихованні дитини-сироту віком до 16 років.

Як отримати сертифікат на покупки в "Сільпо"

Для отримання сертифікатів на 500 гривень потрібно мати документи, які підтверджують статус ВПО, а також довідку про інвалідність, а для батьків дітей з обмеженими можливостями треба мати ще і свідоцтво про народження дітей.

Виплати почесним донорам

Також допомогу від Червоного Хреста можуть отримати всі внутрішньо переміщені особи, які покинули свої будинки через повномасштабну війну. Сума виплат складатиме 2 500 гривень на місяць.

Якщо ви безплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові, то можете вважатись почесним донором, а відповідно й розраховувати на грошову допомогу від держави.

Розмір таких виплат складає 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі доплата становить 209,30 гривень на місяць. Оскільки збільшення прожиткового мінімуму не передбачене бюджетом цьогоріч, то й виплата не залишиться без змін у 2023 році.