Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я за кожну дитину

За законом України, коли у подружжя понад троє дітей, то їм надають статус багатодітної сім'ї. Відтак, для таких категорій населення передбачені певні пільги та соцвиплати.

Нагадуємо, що у 2023 році прожитковий мінімум українців не змінився. А отже соціальні виплати на дітей залишаться такими ж, що й у грудні 2022 році.

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Які виплати отримує багатодітна сім'я

У 2022 році розмір допомоги багатодітним становив 2 100 гривень. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується допомога щомісяця до моменту, коли дитина досягне 6 років.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, виплата здійснюється на кожну таку дитину.

Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 гривень. Проте повну суму дають не одразу. Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 гривень, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 гривень.

До теми Соцвиплати на дітей у 2023 році: як зміниться розмір допомоги

Пільги для багатодітних сімей

Багатодітним сім'ям надається:

50% знижки за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі);

безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Виплати ВПО у 2023 році

Що місячна допомога на проживання переселенцям становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю. Також по 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.

Крім того, багато міжнародних організацій фінансово допомагають, а саме: