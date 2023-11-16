Без фінансування Заходу в Україні почнуться проблеми з соцвиплатами, — Зеленський

Україні може бути важко нараховувати соціальні виплати без фінансової підтримки Заходу. Це може призвести до "кризи, яка буде впливати на хід війни", адже більшість внутрішнього доходу держави спрямовується на армію.

Криза, що вплине на війну

Під час спілкування з журналістами африканських ЗМІ Володимир Зеленський зазначив, що Україні вкрай важливо мати фінансову підтримку на соціальні виплати. Без неї доведеться або зменшувати виплати військовим, або скасовувати соцвиплати.

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Відсутність фінансування може спричинити кризу, оскільки Україна самотужки не може покривати всі витрати:

Важливе питання — фінансова підтримка щодо соціальних виплат. Я вам скажу відверто — без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим,

— зазначив президент.

Якими будуть соцвиплати наступного року

У держбюджеті на 2024 рік передбачили збільшення прожиткового мінімуму. Це прямо вплине на розмір соціальних виплат.

Зокрема, зростуть:

прожитковий мінімум для дітей,

виплати у разі народження (усиновлення) дитини,

допомога матерям-одиначкам,

виплати аліментів на дитину,

виплати на дітей ВПО.

Крім того, передбачене зростання мінімальної пенсії та зростання виплат людям з інвалідністю.