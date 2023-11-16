Кризис повлияет на войну

В ходе общения с журналистами африканских СМИ Владимир Зеленский отметил, что Украине крайне важно иметь финансовую поддержку на социальные выплаты. Без нее придется либо уменьшать выплаты военным, либо отменять соцвыплаты.

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Отсутствие финансирования может повлечь за собой кризис, поскольку Украина самостоятельно не может покрывать все расходы:

Важный вопрос — финансовая поддержка социальных выплат. Я вам скажу откровенно – без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным,

– отметил президент.

Какими будут соцвыплаты в следующем году

В госбюджете на 2024 год предусмотрено увеличение прожиточного минимума. Это прямо повлияет на размер социальных выплат.

В частности, возрастут:

Прожиточный минимум для детей

Выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка

Помощь матерям-одиночкам

Выплаты алиментов на ребенка

Выплаты на детей ВПЛ

Кроме того, предусмотрен рост минимальной пенсии и рост выплат людям с инвалидностью.