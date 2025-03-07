Портові збори для китайських кораблів: США готують новий крок у торгівельній війні

Адміністрація Дональда Трампа планує запровадити портові збори для суден, що мають зв’язок із Китаєм. Це стосуватиметься кораблів, збудованих у Китаї або зареєстрованих під його прапором.

Для чого США обкладати зборами китайські кораблі

Цей крок спрямований на відновлення американського суднобудування та обмеження впливу Китаю на світову судноплавну галузь, повідомляє Reuters із посиланням на проєкт указу, передає 24 Канал.

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Офіс торгового представника США раніше пропонував запровадити збори до 1,5 мільйона доларів для суден, побудованих у Китаї, які заходять в порти США.

Національна безпека та економічне процвітання Сполучених Штатів знаходяться під загрозою через недобросовісну торгівельну практику Китайської Народної Республіки в морському, логістичному та суднобудівному секторах,

– йдеться в проєкті указу.

Зараз у проєкті указу немає чіткої згадки про запровадження зборів для суден, якщо частка китайського виробництва перевищує 25%. Також не уточнено розмір зборів і механізм їхнього розрахунку.

США мають намір закликати союзників запровадити аналогічні заходи, інакше їм може загрожувати запровадження санкцій.

Чим може обернутися запровадження зборів

Введення портових зборів може суттєво вплинути на найбільших контейнерних перевізників, зокрема китайську COSCO, швейцарську MSC, данську Maersk, тайванську Evergreen Marine, а також інших операторів, що транспортують паливо, сипучі вантажі та автомобілі.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, понад 50% світової вантажопідйомності припадає на судна, побудовані в Китаї. Для порівняння, у 1999 році цей показник становив лише 5%.

Нагадаємо! Нещодавно Трамп подвоїв мита на китайські товари до 20%. Спершу вони перебували на рівні 10%.