Послаблення санкцій проти Росії: США обіцяють розглянути це питання за однієї умови

США готові розглянути можливість послаблення санкцій щодо Росії. За якої умови може бути порушене питання ослаблення обмежень, читайте далі.

За яких умов США можуть послабити санкції

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що питання про послаблення санкцій проти Росії може бути обговорене під час переговорів про війну в Україні. За його словами, США готові змінити рівень санкцій, залежно від готовності Росії до переговорів, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Бессент також повідомив, що Зеленський обіцяв підписати угоду на 500 мільярдів доларів щодо передачі прав на українські корисні копалини, але цього досі не сталося. Ця угода мала стати основою мирного плану, запропонованого Трампом.

Нагадаємо! 19 лютого державний секретар США Марко Рубіо заявив, що санкції проти Росії будуть збережені до досягнення угоди про припинення війни в Україні. Він зазначив, що для укладення прийнятної угоди всі сторони мають йти на компроміси.