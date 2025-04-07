Порушуючи глобальні торговельні норми: у США набули чинності 10% мита Трампа
- У США почали діяти 10% мита на імпортні товари, встановлені Трампом, з подальшими підвищеннями для товарів з 57 торговельних партнерів.
- Ці мита можуть викликати заходи у відповідь, загострюючи торговельну напруженість та дестабілізуючи світову економіку.
Агенти митної служби США почали стягувати односторонній тариф у розмірі 10%, який запровадив Трамп на всі імпортні товари. З наступного тижня стартують ще вищі мита для товарів із 57 ключових торговельних партнерів.
Почали діяти Тарифи Трампа на імпорт
Початковий 10% "базовий" тариф, який мають сплачувати імпортери США, набув чинності о 12:01 ночі за східноамериканським часом, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Як зазначає The Times of Israel, це може спричинити заходи у відповідь і загострити торговельну напруженість. Вона ж, своєю чергою, здатну дестабілізувати світову економіку.
Цей тариф поширюється на більшість імпортованих до США товарів, за винятком продукції з Мексики та Канади. У той час як десятки країн зіткнуться з ще вищими митними ставками, починаючи з 9 квітня.
А вся ця ситуація означає повне відхилення Трампом від післявоєнної системи взаємно узгоджених митних ставок.
Це серйозний і масштабний зсув у способі, яким ми торгуємо з усім світом,
– сказала Келлі Енн Шоу, юристка з торгівлі у Hogan Lovells і колишня радниця Білого дому з торгівлі під час першої каденції Трампа.
Reuters нагадали, що оголошення Трампа про тарифи спричинило обвал світових фондових ринків, що призвів до втрати 5 трильйонів доларів ринкової капіталізації компаній з індексу S&P 500 – це рекордне дводенне падіння.
Зауважте! Зокрема побоювання рецесії призвели до зниження цін на нафту та сировину, а інвестори масово купували держоблігації.
Які країни постраждали ввід тарифів
Першими під 10% мито потрапили такі країни:
- Австралія;
- Велика Британія;
- Бразилія;
- Колумбія;
- Аргентина;
- Саудівська Аравія.
І це навіть попри те, що вони мали дефіцит торгівлі з США торік. Ба більше, за словами посадовців Білого дому, багато країн мали б ще більший дефіцит, якби їхня торговельна політика була чесною.
Митна та прикордонна служба США надала 51-денний пільговий період для вантажів, завантажених або вже в дорозі до США до моменту набуття тарифом чинності. Ці вантажі повинні прибути до 27 травня, щоб уникнути 10% мита,
– йдеться у матеріалі.
Підвищені "взаємні" тарифи Трампа – від 11% до 50% – мають набути чинності в середу о 12:01 ночі. Таким чином імпорт з Європейського Союзу обкладуть 20% митом, а з Китаю – 34%. Тому нові мита на китайські товари зростуть 54%.
Попри це, Трамп звільнив близько 1 000 категорій товарів від нових мит. Йдеться про фармацевтику, уран і напівпровідники.
Важливо! Адміністрація президента США розглядає можливість запровадження тарифів і на частину з них.