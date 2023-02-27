Війна в Україні "обігнала" афганську війну за обсягами допомоги від США

За весь період повномасштабної війни найбільше військової допомоги Україна отримала від США. Ця сума вже перевищила річні військові виплати США на війну в Афганістані у 2001–2010 роках.

Скільки допомоги отримала Україна

Станом на 15 січня США надіслали Україні військової допомоги на суму 46,6 мільярда доларів. Це найвищий показник серед усіх країн.

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Якщо підрахувати середньорічні витрати попередніх воєн, у яких брали участь Штати, то виплати Україні вже перевищили річні військові витрати на війну в Афганістані з 2001 по 2010 рік.

Якій країні американці надіслали найбільше військової допомоги

що в США починають критикувати владу за такі масштаби допомоги Україні. Однак під час візиту президента Джо Байдена до Києва, він наголосив, що США продовжуватиме підтримувати Україну.

За розрахунками, під час війни у ​​В’єтнамі та Кореї високий рівень використання боєприпасів та інших припасів коштував особливо великих грошей.

що найбільші військові витрати США "пішли" на Корейську війну. Такі підрахунки оприлюднив Кільський інститут світової економіки.

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