У цьому матеріалі 24 Каналу розповімо вам, які країни станом на 2023 рік надали Україні найбільше військової допомоги.
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До прикладу, лише декілька днів тому Сполучені Штати Америки оголосили про ще один пакет військової допомоги Україні на суму 460 мільйонів доларів.
У військовій допомозі лідирує США
У період з 24 січня 2022 року по 15 січня 2023 року найбільшу військову допомогу Україні надіслала США. Лише у грудні 2022 року американці виділили на підтримку нашої країни 37 мільярдів євро.
За розрахунками Kiel Institute, загальна військова допомога від США станом на 15 січня 2023 року складає 44,3 мільярда євро. Водночас від європейських організацій – лише 3,10 мільярда євро.
Однак, якщо взяти до уваги лише фінансову допомогу, то європейські організації надіслали України за офіційними даними понад 30 мільярдів євро, що на 5 мільярдів більше, ніж США.
Допомога від країн Європи
У Європі найбільшу військову допомогу Україні пообіцяла Велика Британія. Зараз ця сума становить майже 5 мільярдів євро. Не відстають від неї Польща та Німеччина, які пообіцяли та частково надіслали допомоги на 2,43 мільярда євро та 2,36 мільярда євро відповідно.
За підрахунками програми Ukraine Support Tracker, обіцянки гуманітарної допомоги залишалися відносно незмінними протягом року, тоді як частка обіцянок фінансової та військової підтримки зросла.
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Новий пакет допомоги Україні
- Під час візиту України 20 лютого президент США Джозеф Байден заявив, що Штати планують оголосити додаткову допомогу Україні на суму 2,5 мільярди доларів. У ній будуть, зокрема: боєприпаси для HIMARS та артилерії, додаткові системи, що дозволить захистити український народ від бомбардувань.
- Протягом наступного тижня США також оголосять нові санкції проти Росії. Вони стосуватимуться еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її.
- Володимир Зеленський додав, що переговори з Байденом важливими й вирішальним. Їхні результати "певно" вплинуть на поле бою.