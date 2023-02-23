В этом материале 24 Канала расскажем вам, какие страны по состоянию на 2023 год предоставили Украине больше военной помощи.
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К примеру, всего несколько дней назад Соединенные Штаты Америки объявили о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.
В военной помощи лидирует США
В период с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года наибольшую военную помощь Украине прислала США. Только в декабре 2022 года американцы выделили в поддержку нашей страны 37 миллиардов евро.
По расчетам Kiel Institute, общая военная помощь от США по состоянию на 15 января 2023 года составляет 44,3 миллиарда евро. В то же время от европейских организаций – всего 3,10 миллиарда евро.
Однако, если учесть только финансовую помощь, то европейские организации направили Украине по официальным данным более 30 миллиардов евро, что на 5 миллиардов больше, чем США.
Помощь от стран Европы
В Европе наибольшую военную помощь Украине пообещала Великобритания. Сейчас эта сумма составляет около 5 миллиардов евро. Не отстают от нее Польша и Германия, которые пообещали и частично направили пособия на 2,43 миллиарда евро и 2,36 миллиарда евро соответственно.
По подсчетам программы Ukraine Support Tracker, обещания гуманитарной помощи оставались относительно неизменными в течение года, в то время как доля обещаний финансовой и военной поддержки выросла.
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Новый пакет помощи Украине
- Во время визита в Украину 20 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что Штаты планируют объявить дополнительную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов В ней будут, в частности: боеприпасы для HIMARS и артиллерии, дополнительные системы, что позволит защитить украинский народ от бомбардировок.
- В течение следующей недели США также объявят новые санкции против России. Они будут относиться к элитам и компаниям, которые пытаются уклониться от военной машины России или заполнить ее.
- Владимир Зеленский добавил, что переговоры с Байденом являются важными и решающими. Их результаты "наверняка" повлияют на поле боя.