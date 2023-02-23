В этом материале 24 Канала расскажем вам, какие страны по состоянию на 2023 год предоставили Украине больше военной помощи.

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К примеру, всего несколько дней назад Соединенные Штаты Америки объявили о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.

В военной помощи лидирует США

В период с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года наибольшую военную помощь Украине прислала США. Только в декабре 2022 года американцы выделили в поддержку нашей страны 37 миллиардов евро.

Напоминаем, что в июле лидером среди обещанной военной помощи в Украине были также США. В тот период они пообещали 23,78 миллиарда евро. Большинство этой помощи должно было поступить деньгами.

По расчетам Kiel Institute, общая военная помощь от США по состоянию на 15 января 2023 года составляет 44,3 миллиарда евро. В то же время от европейских организаций – всего 3,10 миллиарда евро.

Однако, если учесть только финансовую помощь, то европейские организации направили Украине по официальным данным более 30 миллиардов евро, что на 5 миллиардов больше, чем США.

Помощь от стран Европы

В Европе наибольшую военную помощь Украине пообещала Великобритания. Сейчас эта сумма составляет около 5 миллиардов евро. Не отстают от нее Польша и Германия, которые пообещали и частично направили пособия на 2,43 миллиарда евро и 2,36 миллиарда евро соответственно.

Интересно, что такая неевропейская страна, как Канада, прислала Украине свыше 1 миллиарда евро военной помощи.

По подсчетам программы Ukraine Support Tracker, обещания гуманитарной помощи оставались относительно неизменными в течение года, в то время как доля обещаний финансовой и военной поддержки выросла.

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