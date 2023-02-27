Скільки допомоги отримала Україна

Станом на 15 січня США надіслали Україні військової допомоги на суму 46,6 мільярда доларів. Це найвищий показник серед усіх країн.

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Якщо підрахувати середньорічні витрати попередніх воєн, у яких брали участь Штати, то виплати Україні вже перевищили річні військові витрати на війну в Афганістані з 2001 по 2010 рік.

Зверніть увагу, що в США починають критикувати владу за такі масштаби допомоги Україні. Однак під час візиту президента Джо Байдена до Києва, він наголосив, що США продовжуватиме підтримувати Україну.

Якій країні американці надіслали найбільше військової допомоги

За розрахунками, під час війни у ​​В’єтнамі та Кореї високий рівень використання боєприпасів та інших припасів коштував особливо великих грошей.

Цікаво, що найбільші військові витрати США "пішли" на Корейську війну. Такі підрахунки оприлюднив Кільський інститут світової економіки.

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