Скільки допомоги отримала Україна
Станом на 15 січня США надіслали Україні військової допомоги на суму 46,6 мільярда доларів. Це найвищий показник серед усіх країн.
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Якщо підрахувати середньорічні витрати попередніх воєн, у яких брали участь Штати, то виплати Україні вже перевищили річні військові витрати на війну в Афганістані з 2001 по 2010 рік.
Якій країні американці надіслали найбільше військової допомоги
За розрахунками, під час війни у В’єтнамі та Кореї високий рівень використання боєприпасів та інших припасів коштував особливо великих грошей.
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