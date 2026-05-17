План дій для Трампа: у США розслідують надлишкові промислові потужності Китаю

Після зустрічі президентів США і Китаю та домовленості про нову еру стабільних відносин між країнами, у Трампа вкотре почали шукати можливість для обмеження Китаю. Нині шукають надлишкові потужності, які можуть впливати на експорт.

Що відомо про нові можливі санкції США проти Китаю?

Про те, як Америка вивчає економічний потенціал Китаю і що робитиме Трамп, пише Bloomberg.

У неділю, 17 травня, під час інтерв'ю програмі Face the Nation торговий представник США заявив, що для Трампа готують варіанти дій на випадок, якщо в Китаї виявлять зайві потужності у промисловлму секторі.

Так, Джеймісон Грір підтвердив, що розслідування Штатів щодо китайської промисловості та обсягів експорту – тривають.

Ми обов'язково представимо президенту ці варіанти, якщо ці розслідування покажуть те, що, на нашу думку, вони можуть показати, а саме, що в Китаї та інших країнах існує величезна проблема надлишкових потужностей,

– додав Грір.

Зокрема посадовець акцентував, що незабаром адміністрація Трампа оприлюднить звіт за результатами саміту США й Китаю. Раніше щодо торгівельної угоди між країнами деталей не було. А Трамп зокрема заявляв, що тарифи й ціни не обговорювалися під час зустрічі з Сі Дзіньпіном.

Водночас Грір зазначив, що не може передбачити результати, як і рішення Трампам щодо тарифів, мит чи зборів на послуги.

Відомо, що політика розслідувань Трампа з'явилася як результат, коли в лютому 2026 року Верховний Суд визнав мита президента США незаконними й скасував їх. Своєрідна відповідь Трампа полягала в тому, щоб знайти порушення, які б узаконили введення мит.

Що відомо про результати зустрічі Трампа з Сі Дзіньпіном?

Раніше у Bloomberg повідомляли, що візит Трампа до Пекіна завершився 15 травня. Основними темами обговорення стали:

Тайвань;

війна в Ірані.

Водночас країни домовилися, що Пекін купить 200 літаків (Boeing 737 Max) у США. Але очікувалося, що замовлення буде більшим в понад 2 рази – близько 500 літаків. Саме через це акції компанії Boeing впали на 4%.

Як зазначав для 24 Каналу Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, основною темою розмови мала стати світова торгівля.

Давно не було візитів президентів США в Китай. Він відбувається на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. Найголовніше, що стоїть на порядку денному зустрічі Трампа та Сі – це вирішення торгівельних питань. Трамп ще за своєї першої каденції почав робити кроки, які були спрямовані на демонтаж Світової організації торгівлі,

– пояснив Іван Ус.

Він акцентував, що Пекіну не потрібні обмеження в торгівлі, тож Китай має виграти від лібералізації у цьому напрямку.

Що ще потрібно знати про політику Трампа?

Понад половина американців незадоволена економічною політикою Трампа. Люди вважають, що війна в Ірані та наслідки від високих тарифів негативно впливають на рівень життя.

На тлі цього Трамп регулярно змінює свої позиції щодо санкцій. Раніше стало відомо, що президент США може зняти обмеження з Китаю, а саме – з китайських нафтових компаній, які купують нафту в Ірану.

Водночас чи не кожна заява Трампа має визначальний вплив на міжнародний ринок нафти. Позиція лідера часто викликає коливання на ринку, адже пов'язана з безпосередньою залученістю США до війни в Ірані та перекриття Ормузької протоки. Так, слова Трампа про те, що Іран має підписати мирну угоду і США не будуть більш терплячими до ситуації, спричинила підвищення цін на нафту на понад 1%.