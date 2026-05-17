Що відомо про нові можливі санкції США проти Китаю?

Про те, як Америка вивчає економічний потенціал Китаю і що робитиме Трамп, пише Bloomberg.

У неділю, 17 травня, під час інтерв'ю програмі Face the Nation торговий представник США заявив, що для Трампа готують варіанти дій на випадок, якщо в Китаї виявлять зайві потужності у промисловлму секторі.

Так, Джеймісон Грір підтвердив, що розслідування Штатів щодо китайської промисловості та обсягів експорту – тривають.

Ми обов'язково представимо президенту ці варіанти, якщо ці розслідування покажуть те, що, на нашу думку, вони можуть показати, а саме, що в Китаї та інших країнах існує величезна проблема надлишкових потужностей,

– додав Грір.

Зокрема посадовець акцентував, що незабаром адміністрація Трампа оприлюднить звіт за результатами саміту США й Китаю. Раніше щодо торгівельної угоди між країнами деталей не було. А Трамп зокрема заявляв, що тарифи й ціни не обговорювалися під час зустрічі з Сі Дзіньпіном.

Водночас Грір зазначив, що не може передбачити результати, як і рішення Трампам щодо тарифів, мит чи зборів на послуги.

Відомо, що політика розслідувань Трампа з'явилася як результат, коли в лютому 2026 року Верховний Суд визнав мита президента США незаконними й скасував їх. Своєрідна відповідь Трампа полягала в тому, щоб знайти порушення, які б узаконили введення мит.

Що відомо про результати зустрічі Трампа з Сі Дзіньпіном?

Раніше у Bloomberg повідомляли, що візит Трампа до Пекіна завершився 15 травня. Основними темами обговорення стали:

Тайвань;

війна в Ірані.

Водночас країни домовилися, що Пекін купить 200 літаків (Boeing 737 Max) у США. Але очікувалося, що замовлення буде більшим в понад 2 рази – близько 500 літаків. Саме через це акції компанії Boeing впали на 4%.

Як зазначав для 24 Каналу Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, основною темою розмови мала стати світова торгівля.

Давно не було візитів президентів США в Китай. Він відбувається на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. Найголовніше, що стоїть на порядку денному зустрічі Трампа та Сі – це вирішення торгівельних питань. Трамп ще за своєї першої каденції почав робити кроки, які були спрямовані на демонтаж Світової організації торгівлі,

– пояснив Іван Ус.

Він акцентував, що Пекіну не потрібні обмеження в торгівлі, тож Китай має виграти від лібералізації у цьому напрямку.

Що ще потрібно знати про політику Трампа?

Понад половина американців незадоволена економічною політикою Трампа. Люди вважають, що війна в Ірані та наслідки від високих тарифів негативно впливають на рівень життя.

На тлі цього Трамп регулярно змінює свої позиції щодо санкцій. Раніше стало відомо, що президент США може зняти обмеження з Китаю, а саме – з китайських нафтових компаній, які купують нафту в Ірану.

Водночас чи не кожна заява Трампа має визначальний вплив на міжнародний ринок нафти. Позиція лідера часто викликає коливання на ринку, адже пов'язана з безпосередньою залученістю США до війни в Ірані та перекриття Ормузької протоки. Так, слова Трампа про те, що Іран має підписати мирну угоду і США не будуть більш терплячими до ситуації, спричинила підвищення цін на нафту на понад 1%.