США відновили санкції проти російської нафти, – Офіс президента

США відновили нафтові санкції проти Росії після винятків, які Вашингтон запровадив на кілька місяців через блокування Ормузької протоки іранською стороною на тлі загострення на Близькому Сході.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна.

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Які санкції відновили США?

Владислав Власюк заявив, що нафтові санкції Сполучених Штатів проти Росії знову набули чинності після певних послаблень, які вводили через блокування Ормузької протоки. Тепер обмеження стосовно Росії продовжують діяти.

Нафтові санкції США проти "Роснєфті" та "Лукойлу" в силі,

– повідомив він.