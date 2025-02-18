США запропонували заборонити удари по енергетиці: Лавров у відповідь цинічно збрехав

18 лютого у Саудівській Аравії пройшли перемовини Росії та США щодо врегулювання конфлікту в України. Сергій Лавров розповів, що запропонувала американська сторона.

За підсумками перемовин у Ер-Ріяді очільник МЗС Росії Сергій Лавров виступив із заявами, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський перелічив країни, від яких Україна очікує гарантії безпеки

Росія збрехала в обличчя США

За словами міністра, на зустрічі США запропонували запровадити мораторій на атаки на енергетичні об'єкти Росії та України. Сергій Лавров поділився, що саме він відповів на цю американську пропозицію. Він цинічно зауважив, що нібито країна-агресор ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України. Буцімто, окупанти били лише по об'єктах, які обслуговують ЗСУ.

Не забув російський чиновник поскаржитися американцям на "бавовну". Він заявив, що нібито атаки українських дронів на нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї – "це по суті напад на енергетичну інфраструктуру Казахстану".

У Центрі протидії дезінформації вже відреагували на безсоромну брехню Лаврова. Там нагадали, що ракетні та дронові удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України фіксуються регулярно. Ба більше, в день початку Мюнхенської безпекової конференції Росія завдала удару дроном по укриттю Чорнобильської АЕС, що несло загрозу ядерної катастрофи не лише для України.

️Подібною брехнею Москва вкотре відверто демонструє зневагу до міжнародного права та світового співтовариства,

– наголосили у центрі.

До слова, президент Зеленський відреагував на перемовини Росії та США.