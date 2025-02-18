Про очікування на гарантії безпеки від союзників президент Зеленський сказав, виступаючи на церемонії відкриття нової будівлі посольства України в Анкарі, передає 24 Канал із посиланням на Anadolu Ajansı.

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Що сказав Зеленський

Глава держави нагоолсив, що розраховує на отримання гарантій безпеки від США, ЄС, Туреччини і всієї Європи.

Якщо Туреччина зможе надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б, щоб Туреччина також була залучена до цього процесу,

– сказав він.

Також Зеленський зауважив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності чи суверенітету.

Ми ніколи і ні за яких обставин не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною Росії. Вони є частиною України,

– заявив президент.

Глава держави підтвердив прагнення України повернути окуповані території дипломатичним шляхом, наголосивши, що не хоче втрачати людей. Він додав, що ці питання також будуть обговорюватися під час його зустрічі з президентом Ердоганом.