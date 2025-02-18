Відомо, що переговори росіян і американців тривали 4,5 години. За Представники американської делегації підсумували зустріч, передає 24 Канал.

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Згода усіх сторін і кінець війни "назавжди"

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що завершення війни в Україні вимагає "складної і напруженої дипломатії" упродовж тривалого часу.

За словами американського чиновника, Дональд Трамп хоче покласти кінець війні Україні "справедливо" і не допустити її відновлення через "2 – 3 роки".

Рубіо підкреслив, що задля миру усі сторони мають піти на поступки. Кінець війни можливий тільки за їхньої згоди. Крім того, посадовець не виключив, що Євросоюз повинен буде зняти санкції проти Росії, якщо вдасться досягти мирного врегулювання конфлікту.