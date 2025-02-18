Європа прагне разом зі США знайти шлях до надійного миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Антоніу Кошта у X.

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Який мир потрібен Європі

Мир не може бути простим припиненням вогню – нам потрібна угода, яка забезпечить всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні та безпеку в Європі,

– написав Кошта після зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Брюсселі.

Кошта підкреслив, що Україна може розраховувати на підтримку Європи.

"Ми готові продовжувати конструктивно працювати зі США для забезпечення миру і безпеки", – додав Кошта.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори з Кітом Келлогом. Вона наголосила, що Євросоюз продовжує надавати військову допомогу Україні та готовий розширити її.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС спільно зі США працюватиме над припиненням кровопролиття та допоможе досягти справедливого миру, на який Україна та її народ по праву заслуговують.