Система зберегла цілісність, але ситуація складна, – Шмигаль про енергетику

Нещодавно Росія знову завдала масової ракетної атаки по енергосистемі України. Попри це ситуація лишається контрольованою.

Стан енергосистеми

Нині ситуацію з українською енергетикою контролюють фахівці "Укренерго", передає 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Читайте також Україна підписала Меморандум з ЄС: Шмигаль розповів у чому важливість цієї підтримки

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ні на хвилину не зупиняється робота з подоланням наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні виділення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено показані графіки відключень.

Україна й надалі імпортує електроенергію з Європи.

Нагадаємо! До бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення світла не застосовується.

Нині Міністр енергетики і голова "Укренерго" щодня мають звітувати перед громадськістю.

