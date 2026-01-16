Укр Рус
16 січня, 16:28
3

Споживання було 18 гігават при можливості в 11: Зеленський про стан енергосистеми

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Споживання електроенергії в Україні 15 січня становило близько 18 гігават, тоді як можливості системи – 11 гігават.
  • Уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, щоб вивільнити додаткову потужність в мережу.

Російські військові продовжують атакувати критичну інфраструктуру України, однак робота над відновленням об'єктів триває цілодобово. Окрім того, уряд працює над можливістю збільшувати імпорт електроенергії.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Деталі Володимир Зеленський розповів у п'ятницю, 16 січня, під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Києві, передає 24 Канал. Український лідер розповів про обсяги споживання електроенергії в країні.

За словами Зеленського, у четвер, 15 січня, споживання в Україні було велике – близько 18 гігават, тоді як можливості значно менші – 11 гігават. Однак відновлювальні роботи тривають щодня.

Але кожного дня щось відновлюється, конкретно де – говорити не буду. Як тільки хтось каже про це, або щось "вилазить" у соцмережах – туди б'ють знову і знову (росіяни – 24 Канал),
– додав президент.

Він також згадав про технічні можливості для збільшення імпорту електроенергії, а прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що уряд створив усі умови для цього.

Зокрема, державні компанії – Укрзалізниця, Нафтогаз та Українська оборонна промисловість – повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом.

Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність у мережу,
– зазначила посадовиця.

  • Ситуація в енергосистемі залишається складною, найкритичніше – у столичному регіоні. Через постійні атаки Росії та складні погодні умови по всій Україні вимушено застосовують обмеження, повідомили в Міненерго.

  • У ніч на 16 січня ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, через що знеструмлено споживачів на Запоріжжі та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

  • Нагадаємо, будинки з електроопаленням прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури, отже світло в них не вимикатимуть – за винятком аварійних ситуацій.