Споживання було 18 гігават при можливості в 11: Зеленський про стан енергосистеми
- Споживання електроенергії в Україні 15 січня становило близько 18 гігават, тоді як можливості системи – 11 гігават.
- Уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, щоб вивільнити додаткову потужність в мережу.
Російські військові продовжують атакувати критичну інфраструктуру України, однак робота над відновленням об'єктів триває цілодобово. Окрім того, уряд працює над можливістю збільшувати імпорт електроенергії.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Деталі Володимир Зеленський розповів у п'ятницю, 16 січня, під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Києві, передає 24 Канал. Український лідер розповів про обсяги споживання електроенергії в країні.
За словами Зеленського, у четвер, 15 січня, споживання в Україні було велике – близько 18 гігават, тоді як можливості значно менші – 11 гігават. Однак відновлювальні роботи тривають щодня.
Але кожного дня щось відновлюється, конкретно де – говорити не буду. Як тільки хтось каже про це, або щось "вилазить" у соцмережах – туди б'ють знову і знову (росіяни – 24 Канал),
– додав президент.
Він також згадав про технічні можливості для збільшення імпорту електроенергії, а прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що уряд створив усі умови для цього.
Зокрема, державні компанії – Укрзалізниця, Нафтогаз та Українська оборонна промисловість – повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом.
Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність у мережу,
– зазначила посадовиця.
Останні новини про українську енергетику:
Ситуація в енергосистемі залишається складною, найкритичніше – у столичному регіоні. Через постійні атаки Росії та складні погодні умови по всій Україні вимушено застосовують обмеження, повідомили в Міненерго.
У ніч на 16 січня ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, через що знеструмлено споживачів на Запоріжжі та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо, будинки з електроопаленням прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури, отже світло в них не вимикатимуть – за винятком аварійних ситуацій.