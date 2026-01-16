Споживання було 18 гігават при можливості в 11: Зеленський про стан енергосистеми

Російські військові продовжують атакувати критичну інфраструктуру України, однак робота над відновленням об'єктів триває цілодобово. Окрім того, уряд працює над можливістю збільшувати імпорт електроенергії.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Деталі Володимир Зеленський розповів у п'ятницю, 16 січня, під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Києві, передає 24 Канал. Український лідер розповів про обсяги споживання електроенергії в країні.

Дивіться також Для ліквідації наслідків обстрілів енергооб'єктів Києва створили цілодобовий штаб

За словами Зеленського, у четвер, 15 січня, споживання в Україні було велике – близько 18 гігават, тоді як можливості значно менші – 11 гігават. Однак відновлювальні роботи тривають щодня.

Але кожного дня щось відновлюється, конкретно де – говорити не буду. Як тільки хтось каже про це, або щось "вилазить" у соцмережах – туди б'ють знову і знову (росіяни – 24 Канал),

– додав президент.

Він також згадав про технічні можливості для збільшення імпорту електроенергії, а прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що уряд створив усі умови для цього.

Зокрема, державні компанії – Укрзалізниця, Нафтогаз та Українська оборонна промисловість – повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом.

Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність у мережу,

– зазначила посадовиця.

Останні новини про українську енергетику: