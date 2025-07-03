Хто має право на статус "Дитина війни" у 2025 році та які пільги можна отримати

Від початку повномасштабної війни тисячі маленьких українців постраждали від російської агресії. Держава надає таким дітям спеціальний статус, який визначає право на певні пільги.

Хто може отримати статус "Дитина війни"

Статус "Дитина війни" у 2025 році надається дітям до 18 років, які зазнали страждань через воєнні дії або збройні конфлікти, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №268.

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Отримати статус "Дитина війни" можуть:

діти, які постраждали фізично під час їхнього перебування в зоні воєнних дій, що призвело до проблем зі здоров’ям;

діти, які зазнали сексуального насильства під час війни;

діти, яких незаконно викрали або утримували в полоні;

діти, які пережили психологічне насильство через війну, у тому числі в умовах тимчасової окупації або в зоні бойових дій внаслідок полону чи каліцтва батьків.

Варто знати! Статус "Дитина війни" надають органи опіки за задекларованим або зареєстрованим місцем перебування дитини. Це не залежить від того, перебуває дитина в зоні бойових дій чи є внутрішньо переміщеною особою.

Як отримати статус "Дитина війни"

Для одержання статусу законному представнику чи опікуну дитини необхідно звернутися до служби в справах неповнолітніх із заявою та переліком документів:

документом, який підтверджує особу законного представника дитини;

довідкою про взяття дитини на облік внутрішньо переміщених осіб (якщо вона є);

паспортом громадянина України (за його наявності);

закордонним паспортом;

витягом з реєстру територіальної громади (за наявності);

свідоцтвом про народження дитини або інший документ, що підтверджує її особу.

Варто знати! Для підтвердження статусу необхідно надати докази вчинення щодо дитини злочину. Це може бути висновок за результатами судово-медичної експертизи.

Які пільги надає статус "Дитина війни"

У 2025 році законодавством не передбачені грошові виплати для дітей війни. Однак статус "Дитина війни" надає певні пільги:

першочерговість під час зарахування до державних та комунальних закладів дошкільної освіти;

безплатне харчування в загальноосвітніх та дошкільних закладах незалежно від типу, форми власності, тобто приватних та державних.

Варто знати! Також місцева влада може надавати підтримку таким дітям у вигляді щорічної допомоги на оздоровлення, психологічної допомоги та допомоги в здобутті освіти.