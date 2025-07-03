Хто може отримати статус "Дитина війни"
Статус "Дитина війни" у 2025 році надається дітям до 18 років, які зазнали страждань через воєнні дії або збройні конфлікти, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №268.
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Отримати статус "Дитина війни" можуть:
- діти, які постраждали фізично під час їхнього перебування в зоні воєнних дій, що призвело до проблем зі здоров’ям;
- діти, які зазнали сексуального насильства під час війни;
- діти, яких незаконно викрали або утримували в полоні;
- діти, які пережили психологічне насильство через війну, у тому числі в умовах тимчасової окупації або в зоні бойових дій внаслідок полону чи каліцтва батьків.
Варто знати! Статус "Дитина війни" надають органи опіки за задекларованим або зареєстрованим місцем перебування дитини. Це не залежить від того, перебуває дитина в зоні бойових дій чи є внутрішньо переміщеною особою.
Як отримати статус "Дитина війни"
Для одержання статусу законному представнику чи опікуну дитини необхідно звернутися до служби в справах неповнолітніх із заявою та переліком документів:
- документом, який підтверджує особу законного представника дитини;
- довідкою про взяття дитини на облік внутрішньо переміщених осіб (якщо вона є);
- паспортом громадянина України (за його наявності);
- закордонним паспортом;
- витягом з реєстру територіальної громади (за наявності);
- свідоцтвом про народження дитини або інший документ, що підтверджує її особу.
Варто знати! Для підтвердження статусу необхідно надати докази вчинення щодо дитини злочину. Це може бути висновок за результатами судово-медичної експертизи.
Які пільги надає статус "Дитина війни"
У 2025 році законодавством не передбачені грошові виплати для дітей війни. Однак статус "Дитина війни" надає певні пільги:
- першочерговість під час зарахування до державних та комунальних закладів дошкільної освіти;
- безплатне харчування в загальноосвітніх та дошкільних закладах незалежно від типу, форми власності, тобто приватних та державних.
Варто знати! Також місцева влада може надавати підтримку таким дітям у вигляді щорічної допомоги на оздоровлення, психологічної допомоги та допомоги в здобутті освіти.