Хто може отримати статус "Дитина війни"

Статус "Дитина війни" у 2025 році надається дітям до 18 років, які зазнали страждань через воєнні дії або збройні конфлікти, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №268.

Дивіться також Дітям військових виплатять допомогу: хто та скільки може отримати

Отримати статус "Дитина війни" можуть:

діти, які постраждали фізично під час їхнього перебування в зоні воєнних дій, що призвело до проблем зі здоров’ям;

діти, які зазнали сексуального насильства під час війни;

діти, яких незаконно викрали або утримували в полоні;

діти, які пережили психологічне насильство через війну, у тому числі в умовах тимчасової окупації або в зоні бойових дій внаслідок полону чи каліцтва батьків.

Варто знати! Статус "Дитина війни" надають органи опіки за задекларованим або зареєстрованим місцем перебування дитини. Це не залежить від того, перебуває дитина в зоні бойових дій чи є внутрішньо переміщеною особою.

Як отримати статус "Дитина війни"

Для одержання статусу законному представнику чи опікуну дитини необхідно звернутися до служби в справах неповнолітніх із заявою та переліком документів:

документом, який підтверджує особу законного представника дитини;

довідкою про взяття дитини на облік внутрішньо переміщених осіб (якщо вона є);

паспортом громадянина України (за його наявності);

закордонним паспортом;

витягом з реєстру територіальної громади (за наявності);

свідоцтвом про народження дитини або інший документ, що підтверджує її особу.

Варто знати! Для підтвердження статусу необхідно надати докази вчинення щодо дитини злочину. Це може бути висновок за результатами судово-медичної експертизи.

Які пільги надає статус "Дитина війни"

У 2025 році законодавством не передбачені грошові виплати для дітей війни. Однак статус "Дитина війни" надає певні пільги:

першочерговість під час зарахування до державних та комунальних закладів дошкільної освіти;

безплатне харчування в загальноосвітніх та дошкільних закладах незалежно від типу, форми власності, тобто приватних та державних.

Варто знати! Також місцева влада може надавати підтримку таким дітям у вигляді щорічної допомоги на оздоровлення, психологічної допомоги та допомоги в здобутті освіти.