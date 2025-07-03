Кто может получить статус "Ребенок войны"

Статус "Ребенок войны" в 2025 году предоставляется детям до 18 лет, которые подверглись страданиям из-за военных действий или вооруженных конфликтов, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №268.

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Получить статус "Ребенок войны" могут:

дети, которые пострадали физически во время их пребывания в зоне военных действий, что привело к проблемам со здоровьем;

дети, которые подверглись сексуальному насилию во время войны;

дети, которых незаконно похитили или удерживали в плену;

дети, которые пережили психологическое насилие из-за войны, в том числе в условиях временной оккупации или в зоне боевых действий в результате плена или увечья родителей.

Стоит знать! Статус "Ребенок войны" предоставляют органы опеки по задекларированному или зарегистрированному месту пребывания ребенка. Это не зависит от того, находится ребенок в зоне боевых действий или является внутренне перемещенным лицом.

Как получить статус "Ребенок войны"

Для получения статуса законному представителю или опекуну ребенка необходимо обратиться в службу по делам несовершеннолетних с заявлением и перечнем документов:

документом, подтверждающим личность законного представителя ребенка;

справкой о постановке ребенка на учет внутренне перемещенных лиц (если она есть);

паспортом гражданина Украины (при его наличии);

заграничным паспортом;

выпиской из реестра территориальной общины (при наличии);

свидетельством о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность.

Стоит знать! Для подтверждения статуса необходимо предоставить доказательства совершения в отношении ребенка преступления. Это может быть заключение по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Какие льготы предоставляет статус "Ребенок войны"

В 2025 году законодательством не предусмотрены денежные выплаты для детей войны. Однако статус "Ребенок войны" предоставляет определенные льготы:

первоочередность при зачислении в государственные и коммунальные учреждения дошкольного образования;

бесплатное питание в общеобразовательных и дошкольных учреждениях независимо от типа, формы собственности, то есть частных и государственных.

Стоит знать! Также местные власти могут оказывать поддержку таким детям в виде ежегодной помощи на оздоровление, психологической помощи и помощи в получении образования.