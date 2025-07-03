Кто может получить статус "Ребенок войны"
Статус "Ребенок войны" в 2025 году предоставляется детям до 18 лет, которые подверглись страданиям из-за военных действий или вооруженных конфликтов, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №268.
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Получить статус "Ребенок войны" могут:
- дети, которые пострадали физически во время их пребывания в зоне военных действий, что привело к проблемам со здоровьем;
- дети, которые подверглись сексуальному насилию во время войны;
- дети, которых незаконно похитили или удерживали в плену;
- дети, которые пережили психологическое насилие из-за войны, в том числе в условиях временной оккупации или в зоне боевых действий в результате плена или увечья родителей.
Стоит знать! Статус "Ребенок войны" предоставляют органы опеки по задекларированному или зарегистрированному месту пребывания ребенка. Это не зависит от того, находится ребенок в зоне боевых действий или является внутренне перемещенным лицом.
Как получить статус "Ребенок войны"
Для получения статуса законному представителю или опекуну ребенка необходимо обратиться в службу по делам несовершеннолетних с заявлением и перечнем документов:
- документом, подтверждающим личность законного представителя ребенка;
- справкой о постановке ребенка на учет внутренне перемещенных лиц (если она есть);
- паспортом гражданина Украины (при его наличии);
- заграничным паспортом;
- выпиской из реестра территориальной общины (при наличии);
- свидетельством о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность.
Стоит знать! Для подтверждения статуса необходимо предоставить доказательства совершения в отношении ребенка преступления. Это может быть заключение по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Какие льготы предоставляет статус "Ребенок войны"
В 2025 году законодательством не предусмотрены денежные выплаты для детей войны. Однако статус "Ребенок войны" предоставляет определенные льготы:
- первоочередность при зачислении в государственные и коммунальные учреждения дошкольного образования;
- бесплатное питание в общеобразовательных и дошкольных учреждениях независимо от типа, формы собственности, то есть частных и государственных.
Стоит знать! Также местные власти могут оказывать поддержку таким детям в виде ежегодной помощи на оздоровление, психологической помощи и помощи в получении образования.