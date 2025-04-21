Чи можна отримати статус "дитина війни" через Дію та які документи треба

Станом на квітень 2025 року, послуга оформлення статусу "дитина війни" через портал "Дія" не передбачена. Процедура надання цього статусу регулюється відповідною постановою Кабміну.

Як отримати статус "дитина війни"

Заява та необхідні документи подаються до служби у справах дітей за місцем проживання або перебування дитини, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Інвалідність І групи у 2025 році: які нові виплати та пільги доступні

Куди звертатися:

Служба у справах дітей за місцем проживання або перебування дитини.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Орган опіки та піклування.

Хто може подати заяву:

Законний представник дитини (батьки, опікуни).

Родичі (бабуся, дідусь, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра).

Дитина, яка досягла 14 років, може звернутися самостійно.

Необхідні документи:

Заява про надання статусу "дитина війни".

Свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини.

Паспорт заявника.

Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником.

Довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Медичні документи, що підтверджують отримані тілесні ушкодження або психологічні травми (за потреби).

Інші документи, що підтверджують обставини, за яких дитина постраждала внаслідок воєнних дій.

Рішення про надання статусу ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. У разі позитивного рішення, дитині надається статус "дитина війни", що підтверджується відповідним документом.​

Зауважте! Статус "дитина війни" не анулюється після досягнення дитиною повноліття.