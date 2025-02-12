Як отримати статус сім'ї загиблого військовослужбовця у 2025 році

Щоб мати право на передбачені законом пільги та виплати, членам родин загиблих військовослужбовців необхідно офіційно отримати відповідний статус. Для цього потрібно подати пакет необхідних документів.

Хто може отримати статус члена сім’ї загиблого

Оформлення статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця забезпечує юридичний захист прав родин загиблих та відкриває доступ до державної підтримки, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Хто може отримати статус члена сім’ї загиблого військовослужбовця:

Родини осіб, які добровільно брали участь або сприяли АТО, заходам із безпеки та оборони України.

Сім’ї добровольців, чиї формування згодом увійшли до складу військових або правоохоронних органів.

Родини бійців добровольчих формувань, не включених до офіційних структур.

Сім’ї військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, добровольців тероборони, бійців ЗСУ, Нацгвардії та інших силових структур.

Родини працівників, залучених до АТО, заходів із безпеки та боротьби зі збройною агресією Росії.

Сім’ї загиблих або зниклих безвісти осіб, а також тих, хто помер від поранень чи хвороб, отриманих під час захисту України.

Крім того, цей статус можуть отримати родини осіб, які загинули (або зникли безвісти) чи померли внаслідок:

поранень, контузій, каліцтва чи захворювань, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, перебуваючи в районах і у період її проведення;

забезпечення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях;

участі в операціях, необхідних для захисту обороноздатності України, безпеки населення та державних інтересів у зв’язку з військовою агресією Росії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення таких заходів і у відповідний період.

Хто належить до членів сім'ї загиблого

До членів сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця належать:

Утриманці загиблого (зниклого безвісти), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

Батьки загиблого або померлого;

Один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, чи отримує він пенсію;

Діти, які не мають (і не мали) власної сім’ї;

Діти з інвалідністю, які набули інвалідність до досягнення повноліття, навіть якщо мають власну сім’ю;

Діти, які втратили обох батьків, якщо вони загинули або зникли безвісти.

Куди звертатися для отримання статусу

Щоб отримати статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, необхідно подати заяву з відповідними документами до:

підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації (у тому числі районної у м. Києві);

виконавчого органу міської чи районної у місті ради.

Необхідні документи для надання статусу

Свідоцтво про смерть (копія) або офіційне повідомлення про загибель; Копія договору про волонтерську діяльність (якщо стосується); Свідчення командира військової частини або керівника добровольчого формування (із печаткою); Довідка або витяг з наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ або Генерального штабу ЗСУ; Висновок судово-медичної експертизи; Рішення суду про встановлення факту добровільної участі в АТО чи заходах із забезпечення національної безпеки; Документи про участь в АТО (витяги з наказів, розпоряджень, службових розслідувань); Клопотання керівника добровольчого формування щодо надання статусу; Постанова військово-лікарської комісії відповідного військового формування; Копія контракту добровольця територіальної оборони; Довідка від командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ або добровольчого формування територіальної громади; Довідка Міністерства у справах ветеранів України (Мінветеранів).

Зауважте! У разі потреби орган соціального захисту може запросити додаткові документи для підтвердження обставин загибелі або смерті.