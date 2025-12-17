Можна отримати надбавку: як безперервний стаж в Україні впливає на розмір пенсії

В Україні існує поняття "безперервний стаж", що за радянського законодавства певним чином впливав на розмір пенсії. Зараз розмір виплат вираховують за іншою формулою, проте все ж деякі привілеї для пенсіонерів з безперервним стажем є.

Як впливає безперервний стаж на пенсію?

Місяць, який минає від звільнення людини з одного місця роботи до влаштування на іншу роботу, не вважається перервою у стажі, тому рахується як безперервний стаж, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Проте, за сучасним законодавством для обчислення пенсії сумується весь час, який фактично пропрацювала людина. Також береться розмір заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд (5 років) за вибором пенсіонера із загального стажу незалежно від перерв.

Таким чином, безперервний стаж не впливає на пенсію, бо це значення формується по-іншому: немає різниці, безперервно ви працювали чи ні, головне мати необхідну кількість страхового стажу для нарахування пенсії.

Варто зазначити, що для обчислення пенсії до уваги береться лише страховий стаж, тобто періоди, протягом яких особа сплачувала страхові внески до Фондів соціального страхування:

пенсійного;

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

з тимчасової втрати працездатності тощо.

Що впливає на пенсію?

Загальний страховий стаж: визначає, чи матимете право на пенсію за віком та в якому віці (60, 63, 65 років). У 2026 році для виходу в 60 років потрібно 33 роки стажу, в 63 – не менше 23 років, в 65 – не менше 15 років. Сума зарплати: впливає на розмір основної пенсії (коефіцієнт заробітку). Спеціальний стаж: Для певних професій (медики, соцпрацівники) він впливає на надбавки до зарплати (не пенсії), а для деяких є підставою для пенсії за вислугою років.

Проте варто зауважити, що надбавка за безперервний стаж існує, якщо цей стаж понаднормовий (більше 30 років у жінок та більше 35 років у чоловіків).

Доплата становить 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен рік "зайвого" стажу. У 2026 році це буде приблизно 25,95 гривень.

