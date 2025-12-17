Можна отримати надбавку: як безперервний стаж в Україні впливає на розмір пенсії
- Безперервний стаж не впливає на розмір пенсії, оскільки розрахунок пенсії базується на загальному страховому стажі та розмірі заробітної плати за обраний період.
- Надбавка за безперервний стаж можлива для стажу понад 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, і становить 1% від прожиткового мінімуму за кожен рік понаднормового стажу.
В Україні існує поняття "безперервний стаж", що за радянського законодавства певним чином впливав на розмір пенсії. Зараз розмір виплат вираховують за іншою формулою, проте все ж деякі привілеї для пенсіонерів з безперервним стажем є.
Як впливає безперервний стаж на пенсію?
Місяць, який минає від звільнення людини з одного місця роботи до влаштування на іншу роботу, не вважається перервою у стажі, тому рахується як безперервний стаж, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Проте, за сучасним законодавством для обчислення пенсії сумується весь час, який фактично пропрацювала людина. Також береться розмір заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд (5 років) за вибором пенсіонера із загального стажу незалежно від перерв.
Таким чином, безперервний стаж не впливає на пенсію, бо це значення формується по-іншому: немає різниці, безперервно ви працювали чи ні, головне мати необхідну кількість страхового стажу для нарахування пенсії.
Варто зазначити, що для обчислення пенсії до уваги береться лише страховий стаж, тобто періоди, протягом яких особа сплачувала страхові внески до Фондів соціального страхування:
- пенсійного;
- загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
- з тимчасової втрати працездатності тощо.
Що впливає на пенсію?
- Загальний страховий стаж: визначає, чи матимете право на пенсію за віком та в якому віці (60, 63, 65 років). У 2026 році для виходу в 60 років потрібно 33 роки стажу, в 63 – не менше 23 років, в 65 – не менше 15 років.
- Сума зарплати: впливає на розмір основної пенсії (коефіцієнт заробітку).
- Спеціальний стаж: Для певних професій (медики, соцпрацівники) він впливає на надбавки до зарплати (не пенсії), а для деяких є підставою для пенсії за вислугою років.
Проте варто зауважити, що надбавка за безперервний стаж існує, якщо цей стаж понаднормовий (більше 30 років у жінок та більше 35 років у чоловіків).
Доплата становить 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен рік "зайвого" стажу. У 2026 році це буде приблизно 25,95 гривень.
Які інші види надбавок до пенсії є в Україні?
Особи з інвалідністю можуть збільшити свою пенсію на тисячу гривень, перейшовши з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, як передбачено статтею 45 Закону №1058. Для перерахунку пенсії необхідно подати особисту заяву.
З 2026 року пенсіонери, які живуть у зонах відселення після аварії на ЧАЕС, отримуватимуть щомісячні доплати в розмірі 2 595 гривень, якщо вони відповідають певним вимогам законодавства. Доплата до пенсії не передбачена для людей, які виїхали із забруднених територій після аварії та повернулися
Пенсіонери в Україні від 70 років отримують вікову надбавку до пенсії до 300 гривень щомісяця, яка зростає для тих, хто досягає 75 і 80 років. Доплата нараховується автоматично для пенсіонерів із пенсією до 10 340 гривень і не нараховується працюючим пенсіонерам.
Підвищення пенсії також передбачене тим українцям, які мають звання "Почесний донор України". Такі особи отримують щомісячну доплату у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, у 2025 році це 292 гривні.
У 2025 році самотні пенсіонери в Україні, які досягли 80 років, проживають окремо та потребують постійного догляду, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні.