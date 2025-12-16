Вихід на пенсію в Україні: як обрати 5 років стажу для нарахування більшої виплати

Зароблений до середини 2000 року страховий стаж може істотно вплинути на розмір пенсії. Претендувати на більшу виплату зможуть ті пенсіонери, які нададуть підтвердження отриманих раніше доходів.

Який стаж враховують при призначенні пенсії?

У відповідь на запит 24 Каналу в Пенсійному фонді України розповіли, що для обчислення пенсії враховують увесь страховий стаж людини, проте дані про роботу й зарплату до 30 червня 2000 року потрібно підтверджувати. Пенсіонер за бажанням або за потреби може надати документи до ПФУ.

Пенсійний фонд має дані про страховий стаж та офіційні зарплати українців за період від 1 липня 2000 року. Цю інформацію при призначенні пенсії враховують автоматично.

Проте наявний до цього часу стаж роботи також можуть взяти до уваги, якщо пенсіонер надасть довідки про заробітну плату, підтверджені первинними документами.

Важливо! Майбутній пенсіонер має право обрати будь-які 60 календарних місяців (5 років) свого стажу до 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Їх також врахують для обчислення розміру пенсії.

Підтвердження страхового стажу може знадобитися й тим пенсіонерам, які мають менш як 5 років роботи після 1 липня 2000 року та претендують на призначення виплати. Їм потрібно надати ПФУ підтверджену довідку про отримані раніше зарплати.

Які роки стажу найкраще обирати для розрахунку пенсії?

Розмір пенсії за віком розраховують, спираючись на тривалість стажу та величину зарплати, з якої сплачували страхові внески.

Щоб виплата була більшою, майбутньому пенсіонеру варто обирати роки з найвищою заробітною платою, яку він отримував до 30 червня 2000 року. Подавати дані можна за будь-який проміжок часу, не обов'язково останні роки. Але сумарно має вийти 5 років.

На підтвердження цих даних потрібно надати оригінал документа з місця роботи, де вказані розміри зарплати.

Як підтвердити стаж, якщо підприємство закрилося?

За даними Пенсійного фонду, страховий стаж можна підтвердити навіть у разі припинення роботи підприємства, яке ліквідувати без правонаступника. Для цього є декілька способів:

через трудову книжку;

через дані персоніфікованого обліку;

через довідки, видані архівами.

Якщо документів про стаж роботи немає, їх неможливо одержати через ліквідацію підприємства, а в архіві вони відсутні, є спосіб підтвердження через покази свідків.

Потрібні свідчення не менш як двох колег, які знають заявника й працювали разом, а також мають документи про свою роботу за необхідний для підтвердження час. У такому разі страховий стаж зарахують.

Як розраховують розмір пенсії?

Під час призначення пенсії ПФУ бере до уваги всі наявні дані про доходи майбутнього пенсіонера. Розмір виплати можна вирахувати за формулою.

Формула для розрахунку пенсії – Зп = Зс * (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата в гривнях для обчислення пенсії;

– заробітна плата в гривнях для обчислення пенсії; Зс – середня заробітна плата в Україні, з якої сплачені страхові внески, за три попередніх роки до звернення по пенсію;

– середня заробітна плата в Україні, з якої сплачені страхові внески, за три попередніх роки до звернення по пенсію; Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць;

– сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць; К – страховий стаж за місяці, що враховують для визначення коефіцієнта зарплати.

Зауважимо, що остаточну суму виплати встановлюють при індивідуальному зверненні до Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Якщо зарплата до липня 2000 року була невисокою в порівнянні з заробітною платою після цієї дати, її врахують. Проте вона не вплине на обчислення пенсії.