Який стаж "не бачить" Пенсійний фонд

При розрахунку пенсії до уваги береться не весь стаж. А лише той, що підтверджений офіційно. Які важливі правила щодо зарахування стажу треба знати, розповідаємо далі.

Як зараховується стаж зараз?

З 1 січня 2004 року в Україні діє поняття "страховий стаж". Раніше його називали трудовим, повідомляє ПФУ.

Що важливо знати про зарахування страхового стажу:

періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж;

а після початку 2004 року, страховий стаж зараховується лише при сплаті ЄСВ (при чому, ці внески не мають бути менше мінімальних).

Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Окрім роботи також до страхового стажу можуть бути зараховані інші періоди. Зокрема:

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

період навчання на денній формі враховується лише, якщо в цей час людина сплачувала страхові внески (до 2004 року навчання враховувалось у стаж без цієї умови), вказує ПФУ.

Який стаж не зарахують?

Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.

Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися;

Які важливі нюанси щодо зарахування стажу треба знати?