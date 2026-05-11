Який стаж "не бачить" Пенсійний фонд
- З 1 січня 2004 року діє поняття "страховий стаж", який зараховується лише при сплаті ЄСВ.
- До страхового стажу можуть зараховуватись періоди догляду за дитиною до трьох років та навчання за умови сплати страхових внесків.
При розрахунку пенсії до уваги береться не весь стаж. А лише той, що підтверджений офіційно. Які важливі правила щодо зарахування стажу треба знати, розповідаємо далі.
Як зараховується стаж зараз?
З 1 січня 2004 року в Україні діє поняття "страховий стаж". Раніше його називали трудовим, повідомляє ПФУ.
Що важливо знати про зарахування страхового стажу:
- періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж;
- а після початку 2004 року, страховий стаж зараховується лише при сплаті ЄСВ (при чому, ці внески не мають бути менше мінімальних).
Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Окрім роботи також до страхового стажу можуть бути зараховані інші періоди. Зокрема:
- відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- період навчання на денній формі враховується лише, якщо в цей час людина сплачувала страхові внески (до 2004 року навчання враховувалось у стаж без цієї умови), вказує ПФУ.
Який стаж не зарахують?
Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.
Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися;
Які важливі нюанси щодо зарахування стажу треба знати?
Стаж зараховується місяцями. У випадку, коли людина пропрацювала не весь вказаний час, є важливий нюанс. Повний місяць зарахують, якщо сплачено внесок не менше мінімального.
У випадку, коли цей внесок менший, може бути зараховано повний місяць стажу. Але лише, якщо особа здійснить доплату. Розрахунок цієї суми проводить ПФУ після звернення громадянина.