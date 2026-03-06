Страховий стаж у 2026 році збільшився: скільки потрібно працювати, аби вийти на пенсію
- У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу, а у 63 роки – 23 роки.
- У 2027 році вимоги зростуть до 34 років стажу для пенсії у 60 років і 24 років для 63 років.
Страховий стаж визначає, коли саме людина може отримувати пенсію. Наразі ж є можливість вийти на відпочинок у 60, 63 та 65 років.
Які вимоги до страхового стажу у 2026 році?
Проте вимоги до стажу у 2026 році зазнали змін, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість необхідного стажу цьогоріч становить:
- після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;
- після 63 років – не менше 23 років;
- після 65 років – щонайменше 15 років.
Якщо людина досягла цього віку ще у 2025 році, але звертається за пенсією лише у 2026 році, то для неї актуальними залишаються "старі цифри". Тобто 32, 22 та 15 років страхового стажу відповідно.
Однак вимоги зростатимуть й надалі. Наприклад, у 2027 році вимоги до стажу будуть такими:
- для пенсії у 60 років – 34 роки;
- для пенсії у 63 роки – 24 роки стажу.
Проте це ще не все. Так у 2028 році умова щодо стажу становитиме:
- у 60 років – щонайменше 35 років стажу;
- у 63 роки – не менш ніж 25 років стажу.
Нагадаємо! Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера чи пенсіонерки індивідуально. Річ у тім, що сума виплати залежить від набутого страхового стажу та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Саме тому немає конкретного розміру пенсії для всіх громадян країни.
Що ще слід знати про страховий стаж?
Зокрема деякі українці мають право на потрійний стаж. Але не всі, а депортовані особи, які працювали під час перебування на спецпоселенні, а також військовослужбовці, які проходили службу у зоні бойових дій.
Водночас далеко не всі періоди роботи зарахують у страховий стаж. Зараховується виключно той час, коли за людину було сплачено єдиний соціальний внесок.