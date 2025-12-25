Страховий стаж не згорить: президент підписав закон на захист звільнених працівників

В Україні посилюють захист прав працівників. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить українцям зберегти свій страховий стаж у разі звільнення і подальшого поновлення на роботі.

Що передбачає новий закон?

Мова йде про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника", передає 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Раніше, 3 грудня, його ухвалили народні депутати.

Закон передбачає, що страховий стаж за той період, коли людина була незаконно звільнена з роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду, буде враховуватися для обчислення пенсії.

Також закон зобов'язує роботодавців сплачувати страхові внески за цей період.

Окрім того, у документі прописано правила щодо сплати єдиного внеску:

порядок нарахування єдиного внеску, якщо працівнику нарахували різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або середню заробітну плату за вимушений прогул згідно з рішенням суду;

нарахування єдиного внеску за кожний місяць вимушеного прогулу у розмірі не менше розміру мінімального страхового внеску.

Окремо визначений порядок виплати компенсації за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

Зауважте! Новий закон буде чинним через один місяць з дня, що йде за днем його опублікування, крім окремих норм.

Як наразі обчислюється стаж для пенсії?

Наразі до страхового стажу для призначення пенсії можуть врахувати не всі періоди роботи людини.

З 1 січня 2004 року до страхового зараховують лише місяці, за які сплачені страхові внески, пише ПФУ.

Страховий стаж – це той період, за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок,

– зазначають у фонді.

З 2004 року інформацію про ці внески вносять до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У цьому Реєстрі зберігається вся інформація про діяльність працівника, тому підтвердження стажу відбувається на його основі.

Важливо! Основним документом, який підтверджує стаж, що людина напрацювала до 2004 року, залишається трудова книжка.

Скільки стажу необхідно для пенсії?