Святвечір в Україні: скільки коштуватиме святковий стіл на Різдво

Цьогоріч українці святкують Різдво за новою датою, але за старими традиціями, де на Святий вечір повинні бути 12 страв. Ціни на продукти постійно змінюються, тож 24 Канал вирішив зʼясувати у скільки стане приготувати кутю й загалом святковий продуктовий набір.

Чи подорожчають продукти

У коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що деякі продукти в Україні подорожчають до свят. Фахівчиня додала, що на сьогодні найсуттєвіше додали в ціні імпортні продукти із-за кордону.

Читайте також 2023 рік багатий на зміни: ціни зросли, інфляція сповільнилася, а тарифи залишилися без змін

Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Активізація цін в Україні спостерігається переважно у сфері імпортних товарів, особливо через блокаду кордону.

Традиційні продукти для куті на Різдво, як-от мед, горіхи та мак, залишаються стійкими до цінових стрибків, що демонструється протягом усього року.

залишаються стійкими до цінових стрибків, що демонструється протягом усього року. Продукти борщового набору, такі як цибуля, буряк, картопля та інші , на сьогодні повністю забезпечуються внутрішнім виробництвом і зараз коштують на 60 – 70% менше порівняно з попереднім роком.

, на сьогодні повністю забезпечуються внутрішнім виробництвом і зараз коштують на 60 – 70% менше порівняно з попереднім роком. Щодо грибів , зростання попиту може призвести до невеликого збільшення їхньої вартості, але ймовірно не більше 3 – 5%.

, зростання попиту може призвести до невеликого збільшення їхньої вартості, але ймовірно не більше 3 – 5%. Ситуація з рибою, яка є популярною на святковому столі, буде залежати від розвитку ситуації на кордоні. Відтак живий короп, який вже на сьогодні подорожчав на 12%, перед святами зросте ще в ціні. Свіжоморожена скумбрія подорожчала на 3%.

Хоча деякі продукти можуть подорожчати через зовнішні обставини, внутрішнє виробництво та доступність продуктів гарантують стабільність та забезпечують споживачів в цей святковий період,

– додає Тетяна Попович.

Про можливе подорожчання попередили й в Мінагрополітики. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Тарас Висоцький Перший заступник міністра аграрної політики в Україні Якщо партнери все ж таки виконають обіцянки, тому що останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється. Тоді ризик буде меншим. Якщо вона (дискусія – 24 Канал) буде весь грудень, то на жаль, різдвяний продуктовий кошик буде дещо дорожчим.

У скільки обійдеться різдвяний стіл

Експертка Тетяна Попович зауважила, що за підсумками 2023 року загальна вартість різдвяного кошика може зрости до 5%. Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни у найбільших мережах супермаркетів України й дізналися якою буде вартість столу на Святвечір у 2023 році.

У скільки стане приготувати кутю

на Святвечір українці готують 12 пісних страв. Найважливішою стравою цього вечора є кутя. Звичайно, що серед страв є ще борщ, пампушки, голубці, узвар, риба тощо.

Цьогоріч приготувати кутю коштуватиме немало. Орієнтовно 250 грамів куті обійдеться у майже 44 гривні, втім, найбільше доведеться заплатити за додатки до страви. Йдеться про:

родзинки 200 грамів – від 30 до 60 гривень залежно від виду,

200 грамів – від 30 до 60 гривень залежно від виду, 150 грамів цукатів – в середньому від 24 до 54 гривень,

– в середньому від 24 до 54 гривень, горіхи – десь до 60 гривень,

– десь до 60 гривень, найдешевший мак коштуватиме 25,6 гривні, а дорожчий – до 76 гривень,

коштуватиме 25,6 гривні, а дорожчий – до 76 гривень, мед у страві коштуватиме найбільше – від 150 до 270 гривень залежно від виробника.

Отже, ціновий проміжок для приготування куті коливатиметься(залежить від вартості продуктів, які оберете).

Борщовий набір

Без пісного борщу святковий стіл буде неповноцінним. Для обрахування його вартості ми взяли середні ціни в Україні на овочі. Відтак на 3 літри пісного борщу потрібно:

300 грамів картоплі – це на сьогодні 4,56 гривні,

– це на сьогодні 4,56 гривні, 500 грамів капусти – 5,6 гривні,

– 5,6 гривні, 200 грамів моркви – 2,17 гривні,

– 2,17 гривні, цибулі десь 150 грамів – 2,2 гривні,

буряка 200 грамів – 2,12 гривні,

200 грамів – 2,12 гривні, крім того, знадобиться ще томатна паста , а це десь 77,7 гривні,

, а це десь 77,7 гривні, банка квасолі консервованої — десь 48 гривень,

— десь 48 гривень, перець горошком – 7,4 гривні.

Загалом борщ обійдеться у

Консерви та соління

Традиційно до столу господині готують ще квашені та мариновані страви, як-от капуста та гриби. Не забувають і про рибу: хтось обирає оселедець, а інші – кільки в томатному соусі.

Крім того, потрібно купити борошно, яке знадобиться для приготування вареників, а також гриби та картоплю – для начинки.

Різдвяний шопінг

Підрахувавши вартість усіх продуктів, журналісти 24 Каналу зʼясували, що стіл на Святвечір цьогоріч обійдеться в середньому. Однак зауважте, що деякі продукти мають в тому чи іншому супермаркеті різну вартість. Отже, загальна ціна може бути як дорожчою, так і дешевшою.

За даними дослідження Deloitte в Україні, шопінг до Різдва відбудеться у понад половини українців. Втім частка знизилась з попереднього року на 2% – з 61% до 59%. Відтак опитані розповіли, що мають намір йти на шопінг у період з 1 по 24 грудня. Цікаво, що торік покупки відкладали на другу половину грудня.

Бюджет

Цьогоріч Різдво в Україні святкуватимуть за новим календарем. Тож дата святкування у 2023 році – 25 грудня.

56% українців встановили бюджет на шопінг від 1 000 до 5 000 гривень. У 2022 році таку суму були готові витратити лише 49% респондентів.

Зауважте, що українці планують витратити більше коштів на Новий рік, аніж на Різдво. Відтак найбільше коштів на святкування витратять респонденти зі східних областей України. Водночас у західних областях – більше на Різдво.

Що куплятимуть

Серед найпопулярніших категорій щодо покупки товарів є продукти харчування, взуття, одяг, алкоголь та речі для дому.

Як розповідає директор галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Олександр Ямпольський, попри непередбачуваність в країні молоде покоління витрачає кошти на облаштування побуту, меблі тощо.

Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18 – 27 років), попри війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо,

– каже Ямпольський.

Допомога ЗСУ

Попри покупки на свята українці не забувають донатити. 68% опитаних частину свого бюджету на Різдво та Новий рік віддадуть на благодійність. Цей відсоток, до речі, зріс порівняно з минулим роком – у 2022 році був 61%