Українці отримають менші субсидії у вересні: кому скоротили допомогу
- Пенсійний фонд України скоротив субсидії для громадян, чиї доходи зросли більш ніж на 50% у порівнянні з попереднім періодом.
- Субсидію можуть втратити українці через зміну місця проживання, смерть отримувача, незадеклароване зростання доходів, великі покупки, або заборгованість за комунальні послуги.
Українці вже почали отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за вересень. Однак Пенсійний фонд скоротив виплати для частини громадян.
Кому зменшать субсидію у вересні?
Станом на 8 вересня отримувачам вже перерахували 1145,5 мільйона гривень на субсидії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Однак громадяни, які значно збільшили свої доходи, у вересні отримують менші виплати.
Це сталося після того, як у серпні фахівці Пенсійного фонду перерахували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
- ПФУ порівняв доходи отримувачів виплат за І та II квартали 2025 року з їхніми доходами за III та IV квартали 2024 року.
- Розмір субсидій тих, чиї доходи зросли більш як на 50%, зменшили. Якщо ж доходи домогосподарства, навпаки, вполовину скоротилися, то субсидію підвищили.
Коли субсидію можуть забрати?
Частина ж українців взагалі ризикують залишитися без субсидії на комуналку. Законодавство передбачає скасування виплат:
- внаслідок зміни місця проживання отримувачем субсидії;
- у разі смерті заявника, який отримував допомогу на оплату комуналки;
- через зростання реальних доходів сім'ї, які вона не задекларувала;
- у разі великої покупки на суму більш як 100 000 гривень одним із членів родини;
- через заборгованість за комунальні послуги у розмірі більше 680 гривень.
Для чого надається субсидія?
Субсидія на комунальні послуги – це державна допомога сім’ям з обмеженими доходами, яка частково або повністю покриває оплату ЖКГ, розраховується залежно від фінансового та майнового стану домогосподарства і діє окремо для опалювального та неопалювального сезонів.
Субсидія в Україні: що потрібно знати?
Варто додати, що українці можуть отримувати пільгу або субсидію на комуналку. Пільга та субсидія – це різні види допомоги: пільга призначається конкретним категоріям громадян (ветеранам, дітям війни, багатодітним сім’ям тощо) і може надаватися з урахуванням доходу або без нього, тоді як субсидію отримують родини з низьким доходом. Одночасно обидві виплати отримати не можна, тому потрібно обирати.
Розмір субсидії визначається індивідуально для кожної родини та залежить від доходів усіх її членів. Навіть якщо чоловік і дружина живуть окремо, їхні доходи враховуються при розрахунку субсидії відповідно до Сімейного кодексу України, однак з цього правила є кілька винятків.
При цьому у деяких українців можуть вимагати повернення субсидії, якщо її розмір був завищений через надану недостовірну інформацію. Пенсійний фонд може стягнути переплачені кошти у разі виявлення невідповідностей у документах, наприклад, у довідках про доходи або склад сім’ї.