10 вересня, 07:30
Українці отримають менші субсидії у вересні: кому скоротили допомогу

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Пенсійний фонд України скоротив субсидії для громадян, чиї доходи зросли більш ніж на 50% у порівнянні з попереднім періодом.
  • Субсидію можуть втратити українці через зміну місця проживання, смерть отримувача, незадеклароване зростання доходів, великі покупки, або заборгованість за комунальні послуги.

Українці вже почали отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за вересень. Однак Пенсійний фонд скоротив виплати для частини громадян.

Кому зменшать субсидію у вересні?

Станом на 8 вересня отримувачам вже перерахували 1145,5 мільйона гривень на субсидії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

Однак громадяни, які значно збільшили свої доходи, у вересні отримують менші виплати. 

Це сталося після того, як у серпні фахівці Пенсійного фонду перерахували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. 

  • ПФУ порівняв доходи отримувачів виплат за І та II квартали 2025 року з їхніми доходами за III та IV квартали 2024 року.
  • Розмір субсидій тих, чиї доходи зросли більш як на 50%, зменшили. Якщо ж доходи домогосподарства, навпаки, вполовину скоротилися, то субсидію підвищили. 

Коли субсидію можуть забрати? 

Частина ж українців взагалі ризикують залишитися без субсидії на комуналку. Законодавство передбачає скасування виплат: 

  • внаслідок зміни місця проживання отримувачем субсидії;
  • у разі смерті заявника, який отримував допомогу на оплату комуналки;
  • через зростання реальних доходів сім'ї, які вона не задекларувала;
  • у разі великої покупки на суму більш як 100 000 гривень одним із членів родини;
  • через заборгованість за комунальні послуги у розмірі більше 680 гривень. 

Для чого надається субсидія? 

Субсидія на комунальні послуги – це державна допомога сім’ям з обмеженими доходами, яка частково або повністю покриває оплату ЖКГ, розраховується залежно від фінансового та майнового стану домогосподарства і діє окремо для опалювального та неопалювального сезонів.

Субсидія в Україні: що потрібно знати? 

  • Варто додати, що українці можуть отримувати пільгу або субсидію на комуналку. Пільга та субсидія – це різні види допомоги: пільга призначається конкретним категоріям громадян (ветеранам, дітям війни, багатодітним сім’ям тощо) і може надаватися з урахуванням доходу або без нього, тоді як субсидію отримують родини з низьким доходом. Одночасно обидві виплати отримати не можна, тому потрібно обирати.

  • Розмір субсидії визначається індивідуально для кожної родини та залежить від доходів усіх її членів. Навіть якщо чоловік і дружина живуть окремо, їхні доходи враховуються при розрахунку субсидії відповідно до Сімейного кодексу України, однак з цього правила є кілька винятків. 

  • При цьому у деяких українців можуть вимагати повернення субсидії, якщо її розмір був завищений через надану недостовірну інформацію. Пенсійний фонд може стягнути переплачені кошти у разі виявлення невідповідностей у документах, наприклад, у довідках про доходи або склад сім’ї.