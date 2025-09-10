Українці вже почали отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за вересень. Однак Пенсійний фонд скоротив виплати для частини громадян.

Кому зменшать субсидію у вересні?

Станом на 8 вересня отримувачам вже перерахували 1145,5 мільйона гривень на субсидії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак громадяни, які значно збільшили свої доходи, у вересні отримують менші виплати.

Це сталося після того, як у серпні фахівці Пенсійного фонду перерахували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

ПФУ порівняв доходи отримувачів виплат за І та II квартали 2025 року з їхніми доходами за III та IV квартали 2024 року.

Розмір субсидій тих, чиї доходи зросли більш як на 50%, зменшили. Якщо ж доходи домогосподарства, навпаки, вполовину скоротилися, то субсидію підвищили.

Коли субсидію можуть забрати?

Частина ж українців взагалі ризикують залишитися без субсидії на комуналку. Законодавство передбачає скасування виплат:

внаслідок зміни місця проживання отримувачем субсидії;

у разі смерті заявника, який отримував допомогу на оплату комуналки;

через зростання реальних доходів сім'ї, які вона не задекларувала;

у разі великої покупки на суму більш як 100 000 гривень одним із членів родини;

через заборгованість за комунальні послуги у розмірі більше 680 гривень.

Для чого надається субсидія? Субсидія на комунальні послуги – це державна допомога сім’ям з обмеженими доходами, яка частково або повністю покриває оплату ЖКГ, розраховується залежно від фінансового та майнового стану домогосподарства і діє окремо для опалювального та неопалювального сезонів.

Субсидія в Україні: що потрібно знати?