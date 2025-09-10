Украинцы уже начали получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за сентябрь. Однако Пенсионный фонд сократил выплаты для части граждан.

Кому уменьшат субсидию в сентябре?

По состоянию на 8 сентября получателям уже перечислили 1145,5 миллиона гривен на субсидии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако граждане, которые значительно увеличили свои доходы, в сентябре получают меньшие выплаты.

Это произошло после того, как в августе специалисты Пенсионного фонда пересчитали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ПФУ сравнил доходы получателей выплат за I и II кварталы 2025 года с их доходами за III и IV кварталы 2024 года.

Размер субсидий тех, чьи доходы выросли более чем на 50%, уменьшили. Если же доходы домохозяйства, наоборот, вполовину сократились, то субсидию повысили.

Когда субсидию могут забрать?

Часть же украинцев вообще рискуют остаться без субсидии на коммуналку. Законодательство предусматривает отмену выплат:

вследствие смены места жительства получателем субсидии;

в случае смерти заявителя, который получал помощь на оплату коммуналки;

из-за роста реальных доходов семьи, которые она не задекларировала;

в случае крупной покупки на сумму более 100 000 гривен одним из членов семьи;

из-за задолженности за коммунальные услуги в размере более 680 гривен.

Для чего предоставляется субсидия? Субсидия на коммунальные услуги – это государственная помощь семьям с ограниченными доходами, которая частично или полностью покрывает оплату ЖКХ, рассчитывается в зависимости от финансового и имущественного состояния домохозяйства и действует отдельно для отопительного и неотопительного сезонов.

Субсидия в Украине: что нужно знать?