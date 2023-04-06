Не встиг – втратив субсидію: що потрібно зробити українцям до 1 травня

У квітні термін призначення субсидій на житлово-комунальні послуги закінчується. Відповідно до цього держава виплатить українцям раніше виділені субсидії. Однак дехто може втратити їх.

Що потрібно зробити, щоб не втратити субсидію

Українці можу втратити субсидію, якщо не розрахуються з боргами за комунальні послуги. Їх потрібно сплатити до 1 травня 2023 року.

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Житлова субсидія не буде призначена автоматично якщо:

наявна прострочена на понад 3 місяці заборгованість, термін позовної давності якої не минув;

загальна сума заборгованості перевищує 680 гривень.

Як розрахувати розмір субсидії

що під час воєнного стану боржників не штрафують та не припиняють надавання послуг. Однак якщо вчасно не сплатити комірне загроза позбавлення субсидії реальна.

У Мінсоцполітики пояснили, що розмір розраховується за формулою:

Зверніть увагу, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний та на неопалювальний сезони. Крім того, розмір призначеної субсидії можна дізнатися за посиланням.

Ціна на газ у травні

Поки діє мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг, в Україні ціну на блакитне паливо поки не підвищуватимуть. Отже, у травні тарифи для споживачів залишаться на незмінному рівні.

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Зараз ціна на газ коливається від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр. Найдешевшу ціну пропонують компанії "Еру людям" та "ETG.UA" – 7,70 та 7,80 гривні відповідно.