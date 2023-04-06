Что нужно сделать, чтобы не потерять субсидию
Украинцы могут потерять субсидию, если не рассчитаются с долгами за коммунальные услуги. Их следует оплатить до 1 мая 2023 года.
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Жилищная субсидия не будет назначена автоматически, если:
- имеющаяся просроченная более чем на 3 месяца задолженность, срок исковой давности которой не истек;
- общая сумма задолженности превышает 680 гривен.
Как рассчитать размер субсидии
В Минсоцполитики объяснили, что размер рассчитывается по формуле:
Обратите внимание, что жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотапливаемый сезоны. Кроме того, размер назначенной субсидии можно узнать по ссылке.
Цена на газ в мае
Пока действует мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, в Украине цены на голубое топливо пока не будут повышаться. Итак, в мае тарифы для потребителей останутся на неизменном уровне.
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Сейчас цена газа колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр. Дешевую цену предлагают компании "Эру людям" и "ETG.UA" - 7,70 и 7,80 гривны соответственно.