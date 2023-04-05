Как подать показатели счетчика
Чтобы вам не пришла платежка с большим количеством киловатт, чем вы употребили, показатели следует подавать не позднее первого числа каждого месяца.
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Дело в том, что если подать позже, то вам придет платежка, где поставщик рассчитает потребленные киловатт в течение месяца с учетом среднесуточного потребления электроэнергии за период с которого вы подали показатели последний раз по первое число.
Пошаговая инструкция киевлянам
С 1 января 2019 года киевлянам должны были присоединиться к:
- Публичного договора на поставку электроэнергии поставщиком универсальных услуг – Киевские энергетические услуги,
- к договору о предоставлении услуг по распределению электроэнергии ДТЭК Киевские электросети.
Попытки подачи показателей счетчика
Через телефон
- Позвонив в колл-центр по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети) или (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго). Если вы будете звонить с мобильного, то не забудьте ввести сначала код Киева – 044. Чтобы подать показатели вам нужно будет выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика.
- Отправив смс по номеру (067) 239-7-238. Формат сообщения зависит от типа счетчика:
- для обычного счетчика – лицевой счет, пробел, показатель;
- для двухзонного (двухтарифного) счетчика – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день;
- для трехзонного счетчика – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь.
Через бот
Боты для передачи показателей счетчика есть у Viber да Telegram. Они называются "сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. Чтобы запустить бот и подавать таким образом показатели счетчика просто напишите любое первое сообщение, или нажмите "старт".
Через официальный сайт
Предоставив показатели через личный кабинет официального сайта ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ или Киевоблэнерго. Для регистрации необходимо:
- указать номер лицевого счета;
- сумму последнего платежа, если платежей не было, нужно написать номер счетчика.
С помощью личного кабинета можно не только представлять показатели, но и оплачивать счета, проводить сверки.
Мобильное приложение
Подать показатели можно также через мобильное приложение "ДТЭК Киевские Электросети" по электроэнергии для IOS и Android-устройств.
Физически, придя в центр обслуживания
Посетив центр обслуживания ДТЭК Киевские электросети. Перейдя по ссылке, можно посмотреть адреса центров, проложить маршрут от вашего дома в ближайший центр обслуживания, посмотреть загруженность центров в течение месяца.
Какие тарифы на электроэнергию в апреле
До 30 апреля правительство продлил действие льготного тарифа на электроэнергию, поэтому цена на свет пока останется без изменений:
- до 250 киловатт ежемесячно – тариф 1,44 гривны за киловатт-час;
- более 250 киловатт ежемесячно – 1,68 гривны за киловатт-час.
За словами главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в ближайшие месяцы света в Украине будет достаточно. Таким образом, весной и летом украинская энергосистема будет сбалансирована.
Также он добавил, что к следующей зиме Украине следует подготовиться. Речь идет о возобновлении работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях. Также мобилизовать максимум все ресурсы энергосистемы для прохождения зимнего периода.