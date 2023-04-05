Як подати показники лічильника

Щоб вам не прийшла платіжка з більшою кількістю кіловатів, ніж ви спожили, показники слід подавати не пізніше першого числа кожного місяця.

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Річ у тім, що якщо подати пізніше, то вам прийде платіжка, де постачальник розрахує спожиті кіловати протягом місяця з огляду на середньодобове споживання електроенергії за період з якого ви подали показники останній раз по перше число.

Покрокова інструкція киянам

З 1 січня 2019 року киянам повинні були приєднатися до:

Публічного договору на постачання електроенергії постачальником універсальних послуг – Київські енергетичні послуги,

до договору про надання послуг з розподілу електроенергії ДТЕК Київські електромережі.

Зверніть увагу! Якщо ви сплатили рахунок й продовжили споживати електроенергію, то це автоматично вважається згодою з умовами публічного договору й автоматично приєднає його до послуг двох компаній: постачальника електроенергії та розподільної компанії. Однак це не вплине на способи подачі показників.

Спроби подачі показників лічильника

Через телефон

Зателефонувавши в кол-центр за телефоном (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі) або (044) 459-07-40 (Київобленерго). Якщо телефонуватимете з мобільного, то не забудьте ввести спершу код Києва – 044. Щоб подати показники вам потрібно буде вибрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника.

за телефоном (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі) або (044) 459-07-40 (Київобленерго). Якщо телефонуватимете з мобільного, то не забудьте ввести спершу код Києва – 044. Щоб подати показники вам потрібно буде вибрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника. Відправивши смс на номер (067) 239-7-238. Формат повідомлення залежить від типу лічильника: для звичайного лічильника – особовий рахунок, пробіл, показник; для двухзонного (двотарифного) лічильника – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день; для трьохзонного лічильника – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч.

на номер (067) 239-7-238. Формат повідомлення залежить від типу лічильника:

Через бот

Боти для передачі показників лічильника є у Viber та Telegram. Вони називаються "Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно. Щоб запустити бот та подавати у такий спосіб показники лічильника просто напишіть будь-яке перше повідомлення, або натисніть "старт".

Корисно! Також можна подати показники, написавши повідомлення в онлайн чат на сторінці FB.

​Через офіційний сайт

Подавши показники через особистий кабінет офіційного сайту ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ або Київобленерго. Для реєстрації необхідно:

вказати номер особового рахунку;

суму останнього платежу, якщо платежів ще не було, потрібно написати номер лічильника.

За допомогою особистого кабінету можна не тільки подавати показники, а й оплачувати рахунки, проводити звірки.

Мобільний додаток

Подати показники також можна через мобільний додаток "ДТЕК Київські Електромережі" по електроенергії для IOS і Android-пристроїв.

Фізично, прийшовши в центр обслуговування

Відвідавши центр обслуговування ДТЕК Київські електромережі. Перейшовши за посиланням, можна подивитися адреси центрів, прокласти маршрут від вашого будинку до найближчого центру обслуговування, подивитися завантаженість центрів протягом місяця.

Які тарифи на електроенергію у квітні

До 30 квітня уряд продовжив дію пільгового тарифу на електроенергію, тому ціна на світло поки залишиться без змін:

до 250 кіловатів щомісяця – тариф 1,44 гривні за кіловат-годину;

понад 250 кіловатів щомісяця – 1,68 гривні за кіловат-годину.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, у найближчі місяці світла в Україні буде достатньо. Таким чином, навесні та влітку українська енергосистема буде збалансованою.

Також він додав, що до наступної зими Україні слід підготуватись. Йдеться про відновлення роботи пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях. Також мобілізувати на максимум всі ресурси енергосистеми для проходження зимового періоду.