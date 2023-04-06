Що потрібно зробити, щоб не втратити субсидію
Українці можу втратити субсидію, якщо не розрахуються з боргами за комунальні послуги. Їх потрібно сплатити до 1 травня 2023 року.
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Житлова субсидія не буде призначена автоматично якщо:
- наявна прострочена на понад 3 місяці заборгованість, термін позовної давності якої не минув;
- загальна сума заборгованості перевищує 680 гривень.
Як розрахувати розмір субсидії
У Мінсоцполітики пояснили, що розмір розраховується за формулою:
Зверніть увагу, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний та на неопалювальний сезони. Крім того, розмір призначеної субсидії можна дізнатися за посиланням.
Ціна на газ у травні
Поки діє мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг, в Україні ціну на блакитне паливо поки не підвищуватимуть. Отже, у травні тарифи для споживачів залишаться на незмінному рівні.
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Зараз ціна на газ коливається від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр. Найдешевшу ціну пропонують компанії "Еру людям" та "ETG.UA" – 7,70 та 7,80 гривні відповідно.