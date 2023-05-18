Українців можуть позбавити субсидії: хто може залишитись без виплат

18 травня 2023, 17:00
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Джерело:

Мінсоцполітики

Ті українці, що витрачають на комунальні послуги 15% свого щомісячного прибутку, можуть розраховувати на субсидію. Втім є певні причини, за яких допомогу від держави можуть не надати.

Кому не призначають субсидії

В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки тощо.

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  • Житлова площа;

Якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир, а 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків, то субсидію не нараховують.

  • Великі покупки;

Якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи впродовж 12 місяців здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, це стане причиною того, що допомогу не нарахують. Крім того, у цей список входить купівля земельної ділянки, квартири чи іншого нерухомого майна. 

  • Борги;

Якщо ви маєте у наявності прострочену у понад три місяці заборгованість з оплати послуг. Житлова субсидія у такому випадку може призначатися за умови підтвердження сплати заборгованості.

  • У власності є нове авто та більше ніж одне житло;

Транспортний засіб з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, крім мопеда і причепа. А також більше ніж один транспортний засіб.

​На скільки здорожчала комуналка для українців

За даними Держстату, загальна вартість комунальних послуг в Україні з квітня 2022 року по квітень 2023 року зросла на 4%.

Актуально Борги за комуналку можна сплатити в розстрочку

  • Найбільше здорожчало утримання та ремонт житла – на 20,6%. А крім того, прибирання сміття – на 17%,
  • Також зросли тарифи на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,8%,
  • водопостачання – на 0,8%,
  • каналізація – на 0,7%.
Автор: Валерія Городинська