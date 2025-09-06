Розмір субсидій на оплату комуналки змінять: кому зменшать чи збільшать виплати
- Розмір субсидії на оплату комуналки переглядають двічі на рік у березні та серпні, і він може змінюватися в залежності від змін середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на більш ніж 50%.
- Житлову субсидію можуть отримати громадяни з доходом, що не перевищує 4 240 гривень на одного члена сім'ї за попередні 6 місяців, зокрема зареєстровані або фактично проживаючі у житловому приміщенні без укладення договору оренди.
Окремі українці можуть отримувати житлову субсидію. Двічі на рік їх розмір переглядають, після чого можуть збільшити чи зменшити.
Як і кому змінять розмір субсидії?
Двічі на рік – у березні та серпні – розмір житлової субсидії переглядають, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Це роблять для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився більш ніж на 50%. Такий перерахунок здійснюється автоматично та не потребує звернення.
У серпні виплати переглядають зважаючи на середньомісячний сукупний дохід за I і II квартали поточного року в порівнянні з доходами за III і IV квартал минулого року.
Так в українців, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначений розмір субсидії збільшився або зменшився.
Що таке житлова субсидія?
Житлова субсидія – це адресна державна соціальна допомога громадянам, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги. Ця допомога залежить від майнового та матеріального стану домогосподарства. Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, та на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня.
Хто і як може отримати житлову субсидію?
Допомогу можуть оформити родини, середньомісячний дохід яких за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень. Серед них, зокрема:
- Громадянин, зареєстрований у житловому приміщенні;
- Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору оренди;
- Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується;
- Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди;
- Неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку, за заявою опікуна (піклувальника).
Подати документи на призначення житлової субсидії можна до органів ПФУ.
Якими будуть тарифи на комунальні послуги восени 2025?
Ціна на газ для споживачів "Нафтогазу" восени залишиться 7,96 гривні за куб газу, і ця ціна діятиме до квітня 2026 року. Інші постачальники в Україні пропонують тарифи на газ від 7,799 до 9,99 гривні за кубометр, а крім вартості газу, необхідно також платити за його доставку.
Тариф на світло також залишиться тим самим. Уряд продовжив дію мораторію на підвищення тарифів на електроенергію до кінця жовтня 2025 року, залишаючи тариф на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.
Натомість тарифи на тепло у різних містах України варіюються, наприклад, у Києві – 1 654,41 гривень за Гкал, а в Одесі – 1 813 гривень за Гкал. НБУ прогнозує підвищення тарифів на опалення у 2026 році, враховуючи діючий мораторій до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.