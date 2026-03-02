Чи отримають українці субсидію у березні: тепер відомо все

Субсидія це спеціальна допомога. Вона надається громадянам для покриття витрат на оплату ЖКП, утримання будинку та низки інших послуг. Зокрема, субсидія дозволяє компенсувати закупку пічного опалення.

Чи буде надаватися субсидія у березні?

Субсидія у березні надаватиметься громадянам, що мають на неї право, повідомляє ПФУ.

Потрібно розуміти, що субсидія розраховується на весь опалювальний сезон. Цей період триває з 16 жовтня до 15 квітня. Відповідно, у березні її розмір не зміниться.

Варто зауважити, що:

більшості українців субсидію перерахували автоматично;

зокрема, її перерахували для домогосподарств, де влітку надавалася нульова допомога.

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025 – 2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року,

– вказує Пенсійний фонд.

Субсидія надається саме тим громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати ЖКП. Тобто, у таких людей занизький рівень доходу, щоб покривати ці витрати, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Зверніть увагу! Субсидію призначають домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж. Цей показник визначається індивідуально.

Чому можуть скасувати субсидію у березні?