Чи отримають українці субсидію у березні: тепер відомо все
- Субсидія у березні надаватиметься українцям, що мають на неї право, без зміни розміру.
- Більшість субсидій було перераховано автоматично, в тому числі для домогосподарств з нульовою допомогою влітку.
Субсидія це спеціальна допомога. Вона надається громадянам для покриття витрат на оплату ЖКП, утримання будинку та низки інших послуг. Зокрема, субсидія дозволяє компенсувати закупку пічного опалення.
Чи буде надаватися субсидія у березні?
Субсидія у березні надаватиметься громадянам, що мають на неї право, повідомляє ПФУ.
Читайте також Захмарні платіжки попри відключення: в Yasno пояснили ефект "відкладеного споживання" і його ціну
Потрібно розуміти, що субсидія розраховується на весь опалювальний сезон. Цей період триває з 16 жовтня до 15 квітня. Відповідно, у березні її розмір не зміниться.
Варто зауважити, що:
- більшості українців субсидію перерахували автоматично;
- зокрема, її перерахували для домогосподарств, де влітку надавалася нульова допомога.
Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025 – 2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року,
– вказує Пенсійний фонд.
Субсидія надається саме тим громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати ЖКП. Тобто, у таких людей занизький рівень доходу, щоб покривати ці витрати, повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Зверніть увагу! Субсидію призначають домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж. Цей показник визначається індивідуально.
Чому можуть скасувати субсидію у березні?
Є багато причин чому може бути скасована субсидія. Наприклад, у випадку, коли у приміщенні фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано або ж – зазначено в заяві. Також скасувати субсидію можуть через інші невідповідності в документах.
Допомога може бути скасована через виявлення, що в приміщенні проживають орендарі. Або ж, наприклад, якщо є підозра у використанні альтернативних джерел опалення.
Варто також враховувати, що зростання доходів домогосподарства впливає на скасування субсидії. Адже в такому випадку, родина може не підпадати під вказані вище вимоги.