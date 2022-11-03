Субсидії під час опалювального сезону: на які суми можуть розраховувати українці

Середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону складатиме від 1,7 до 1,8 тисячі гривень на місяць .

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Скільки розраховують отримати субсидію

За житловими субсидіями щотижня додатково звертається в середньому 15 – 20 тисяч домогосподарств. Зі слів заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка – це нормальна практика, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.

Сьогодні 2,4 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії. Щоб дізнатись який розмір субсидії вам призначили, натисніть тут.

З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції,

– сказав Музиченко.

Як розраховують субсидію й на який термін

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

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Як податись на субсидію

Щоб оформити субсидію потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

За потреби можуть бути також додані:

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

*​Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії

**Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії