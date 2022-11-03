Субсидії під час опалювального сезону: на які суми можуть розраховувати українці

3 листопада 2022 , 14:36
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Джерело:

Верховна Рада

Субсидія цього опалювального сезону буде майже дві тисячі гривень. Про це стало відомо під час засідання Комітету Верховної ради з питань соціальної політики.

Субсидії цьогоріч

Середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону складатиме від 1,7 до 1,8 тисячі гривень на місяць

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Скільки розраховують отримати субсидію

За житловими субсидіями щотижня додатково звертається в середньому 15 – 20 тисяч домогосподарств. Зі слів заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка – це нормальна практика, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.

Зверніть увагу! Сьогодні 2,4 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії. Щоб дізнатись який розмір субсидії вам призначили, натисніть тут.

З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції,
– сказав Музиченко.

Як розраховують субсидію й на який термін

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж

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Як податись на субсидію

Щоб оформити субсидію потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

За потреби можуть бути також додані:

  • договір найму (оренди) житла (за наявності),
  • довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)
  • інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

*​Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії
**Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії

Автор: Дар'я Вереньова