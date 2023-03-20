Субсидії по-новому: рахунки за послуги доведеться оплачувати самостійно

В Україні можуть змінити механізм виплат для субсидій. Відтак передбачається, що субсидії переведуть на повноцінну монетизацію.

Що означає для громадян можлива реформа субсидій

Ще раніше заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що влада України розглядає можливість змін у механізмі виплат субсидій. Мова йде про те, що людям доведеться спочатку самостійно оплачувати рахунки за спожиті послуги, а лише згодом держава компенсуватиме частину цих коштів на рахунки.

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що зараз діє такий принцип виплати: субсидія одразу враховується у рахунках за комунальні послуги.

Зрештою, це рішення держави допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це не автоматично дешева ціна для всіх,

– додав заступник очільника Офісу президента.

Чи підвищуватимуть тарифи на комуналку

В нинішніх умовах для споживачів поки не наважуються підняти усі тарифи, адже зараз складно усім.

Справді, коли є війна і людям і так важко, приймати рішення про підвищення тарифів – складне рішення насамперед щодо наших 40 мільйонів громадян. Друге, ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення та виробництва електроенергії, та видобутку газу,

– каже урядовець.

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Водночас українці вже скоро почнуть платити більше за воду та водовідведення. Орієнтовно сума у платіжках збільшиться на 60 гривень. Перегляд відбуватиметься у два етапи: