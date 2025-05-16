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16 травня, 19:15
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ВПО доступна субсидія на оренду житла: як отримати

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • ВПО можуть отримати допомогу від держави, якщо їхня оренда перевищує 20% доходу сім'ї, вони не отримують допомоги на проживання і не є учасниками програми "Прихисток".
  • Документи для субсидії можна подати онлайн через вебпортал ПФУ або офлайн у сервісному центрі ПФУ чи ЦНАПу, і якщо власник житла є юридичною особою, наймач подає документи самостійно.

ВПО, які орендують житло, разом з наймодавцем можуть подати документи для призначення субсидії. Зробити це можна онлайн чи офлайн.

Хто може оформити субсидію

Державна допомога доступна окремим категоріям ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Скористатися програмою можуть ВПО, які відповідають таким критеріям:

  • перемістилися (повторно перемістилися) з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією, і не мають власного житлового приміщення на цих територіях загальною площею більше ніж 13,65 квадратних метрів на кожного члена сім’ї;
  • в яких житло незалежно знищено або пошкоджено (до ступеня, непридатного для проживання) і відомості про таке приміщення внесено до Державного реєстру майна.

Умови призначення субсидії:

  • оренда житла перевищує 20% доходу сім’ї ВПО;
  • ВПО не отримують допомоги на проживання;
  • ВПО не є учасниками програми "Прихисток".

Розмір субсидії для ВПО визначається індивідуально, залежно від доходу членів домогосподарства, їх кількості та граничної вартості оренди житла у регіоні.

Як оформити субсидію

ВПО які орендують житло, разом з наймодавцем можуть подати документи для призначення субсидії на найм житла:

  • Офлайн до сервісного центру ПФУ чи ЦНАПу;
  • Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Водночас якщо власник житла є юридичною особою, наймач звертається за субсидією на найм самостійно.

Для призначення субсидії потрібні:

  • підписаний договір найму;
  • заява.

У разі потреби додаються:

  • копії документів, що підтверджують повноваження законного представника (представника за довіреністю);
  • копії інших документів: рішення суду, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо.

Важливо! У заяві та договорі зазначається інформація про членів домогосподарства наймача. Інші відомості, необхідні для призначення субсидії на найм житла, ПФУ самостійно отримає через держреєстри. 