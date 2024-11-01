Взимку може не бути як світла, так і опалення: до яких сценаріїв готуватися

Є декілька сценаріїв для України на проходження прийдешньої зими. Відтак за оптимістичним світла може не бути до 12 годин, водночас найгірший сценарій передбачає відключення аж до 20 годин. У такому випадку, деякі будинки зіштовхнуться із проблемами щодо опалення.

Якою буде ситуація з опаленням цієї зими

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Фокус, зниження температури до -10°C впродовж 3 – 5 днів може спричинити проблеми для багатьох міст України цього опалювального сезону.

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За словами експерт з житлово-комунальних послуг Олега Попенко, за такої температури взимку українці матимуть лише 12 – 14 годин на добу.

Оптимістичний сценарій проходження зими – мають стабільно працювати 8 – 9 енергоблоків АЕС, зима без сильних морозів, водночас відновлення складає приблизно 3 гігавати із 6 гігаватів пошкоджених потужностей. За таких умов світла може не бути до 12 годин на добу.

Однак якщо відновлення становитиме лише 2 гігавати потужностей, а працюватимуть 6 – 7 енергоблоків АЕС, то енергетична система може зіштовхнутися з кризою.

Якщо Росія надалі атакуватиме українську енергетику взимку, то світла може не бути й до 20 годин на добу.

Яка готовність багатоквартирних будинків до зими

За словами Попенка, багатоквартирний фонд не готовий до прийдешньої зими. Відтак через відсутність капітальних ремонтів у багатоповерхівках відбувається до 40 – 50% втрати тепла зі стартом сезону.

Передусім перед зимою слід обстежити мережі – електричні щитки, мережі гарячої і холодної води, каналізацію і максимально зробити хоча б поточний ремонт інфраструктури будинку, щоби потім під час морозів все це не вийшло з ладу,

– радить Попенко.