Какой будет ситуация с отоплением этой зимой

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Фокус, снижение температуры до -10°C в течение 3 – 5 дней может вызвать проблемы для многих городов Украины в этом отопительном сезоне.

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По словам эксперта по жилищно-коммунальным услугам Олега Попенко, при такой температуре зимой украинцы будут иметь только 12 – 14 часов в сутки.

Оптимистичный сценарий прохождения зимы – должны стабильно работать 8 – 9 энергоблоков АЭС, зима без сильных морозов, одновременно восстановление составляет примерно 3 гигаватта из 6 гигаватт поврежденных мощностей. При таких условиях света может не быть до 12 часов в сутки.

Однако если восстановление составит лишь 2 гигаватта мощностей, а будут работать 6 – 7 энергоблоков АЭС, то энергетическая система может столкнуться с кризисом.

Если Россия в дальнейшем будет атаковать украинскую энергетику зимой, то света может не быть и до 20 часов в сутки.

Какова готовность многоквартирных домов к зиме

По словам Попенко, многоквартирный фонд не готов к грядущей зиме. Поэтому из-за отсутствия капитальных ремонтов в многоэтажках происходит до 40 – 50% потери тепла со стартом сезона.

Прежде всего перед зимой следует обследовать сети – электрические щитки, сети горячей и холодной воды, канализацию и максимально сделать хотя бы текущий ремонт инфраструктуры дома, чтобы потом во время морозов все это не вышло из строя,

– советует Попенко.