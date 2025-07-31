Україна та Світовий банк посилюють співпрацю у галузі відновлення та реформуванні енергетичного сектору. Зокрема представники двох сторін під час зустрічі обговорили ключові напрямки відбудови та розвитку української енергетики.

Що відомо про зустріч представників Світового банку та України?

Мова йде про міністра енергетики України Світлану Гринчук і Регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Роберта Сома, пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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У фокусі перемовин були:

відновлення та захист енергетичної інфраструктури;

створення резервів обладнання для оперативних ремонтів;

розвиток наукового потенціалу Чорнобильської АЕС;

реалізація поточних і нових проєктів у сфері енергетики.

Співпраця зі Світовим банком є важливою для відновлення української енергетики. Зокрема слід відзначити її модернізацію відповідно до європейських стандартів.

Спільні проєкти спрямовані на посилення стійкості енергосистеми, захист інфраструктури від атак та розвиток відновлюваних джерел енергії,

– сказала Світлана Гринчук.

Сторони домовилися активізувати співпрацю за такими напрямками:

залучення фінансування для закупівлі обладнання, необхідного для оперативного реагування на пошкодження, спричинені російськими атаками; розвиток відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації, зокрема шляхом залучення грантів та інвестицій; поглиблення співпраці у сфері ядерної енергетики, включно з дослідженнями та інноваційними рішеннями; продовження реалізації проєкту Re-Power, що передбачає закупівлю обладнання, будівництво захисних споруд та розвиток розподіленої генерації; запуск нового проєкту Світового банку та ПрАТ "Укргідроенерго", спрямованого на підвищення гнучкості енергосистеми, розвиток накопичувачів енергії та підтримку процесу декарбонізації;

подальше впровадження реформ у секторі, зокрема європейської інтеграції, удосконалення корпоративного управління та створення сприятливих умов для розвитку відновлюваної енергетики.

Важливо! Енергетичний сектор залишається серед пріоритетів діяльності Світового банку в Україні, а його команда буде розширена для посилення технічної та експертної підтримки.