Ринок затамував подих: газовози з СПГ "штурмують" Ормузьку протоку

Блокада Ормузької протоки після початку війни в Ірані сильно вдарила по світових газових ринках, розігнала ціни та спровокувала гострий дефіцит у деяких країнах. Тепер покупці знову сподіваються на відновлення регулярних постачань газу із Перської затоки.

Як судна намагаються прорватися через Ормуз?

Річ у тім, що судна зі скрапленим природним газом (СПГ) знову намагаються пройти через Ормуз, повідомляє Financial Times.

Як свідчать дані відстеження суден, вже кілька сміливців були помічені в Ормузькій протоці, попри постійну загрозу для танкерів з боку Ірану:

щонайменше два танкери з Абу-Дабі, завантажені СПГ, пройшли через вузьку протоку;

ще два газовози зі скрапленим газом Катару, які прямували до Пакистану, наблизилися до протоки,проте згодом розвернулися.

Фахівці говорять, що хоча наразі відомо лише про два СПГ-танкери, які змогли пройти Ормузьку протоку, інші судна також можуть спробувати повторити їхній маршрут.

Зокрема, наразі незвично велика кількість кораблів у Перській затоці на тривалий час вимкнула транспондери, які дозволяють відстежувати їхнє місцезнаходження.

Наприклад, ті два танкери з Абу-Дабі, ймовірно, приховали своє місцеперебування під час проходження Ормузу.

Поки що ще зарано робити висновки, адже йдеться лише про кілька вантажів. Схоже, відключення даних позиціонування на тривалий час дозволило деяким СПГ-танкерам пройти Ормузьку протоку непоміченими для іранської влади,

– зазначив аналітик дослідницької компанії Wood Mackenzie Фрейзер Карсон.

Втім, за словами дослідника, такі ризиковані рішення танкерів можуть лише тимчасово допомогти ринкам, які терміново потребують газу. Однак вимкнення транспондерів не може бути довгостроковим рішенням, адже це небезпечно для суден.

Зауважте! Однак кораблі продовжують ризикувати. Супутникові знімки, які зібрала аналітична компанія Windward, свідчать, що 7 травня щонайменше 9 торгівельних суден, імовірно, пройшли Ормуз із вимкненими системами, які передають координати суден для уникнення зіткнень.

Хто найбільше чекає на відновлення постачань СПГ?

Відновлення судноплавства через протоку особливо важливе для Пакистану. Він зазвичай залежить від Катару майже в усіх своїх постачаннях СПГ.

Раптове припинення імпорту катарського газу після загострення конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого одразу боляче вдарило по країні. Адже саме блакитне паливо забезпечує до чверті виробництва електроенергії в Пакистані.

У підсумку без газу почалися масові відключення електрики. У деяких районах люди знаходяться без світла до 14 годин, в основному у сільській місцевості, пише Bloomberg.

Доволі серйозно постраждала й промисловість, як розповів президент Федерації торгово-промислових палат Пакистану Атіф Ікрам Шейх.

Промисловість зіткнеться з приблизно восьмигодинними перебоями з електропостачанням. Це вплине як на експорт, так і на місцеве виробництво,

– попередив Шейх.

Наразі ж Пакистан у четвер скасував плани купівлі двох партій СПГ на спотовому ринку. За словами представників міністерства нафти, Ісламабад очікує, що постачання з Катару через Ормуз незабаром відновляться.

І хоча прохід двох суден виявився невдалим, влада країни зберігає оптимізм щодо швидкого відновлення постачань із Катару, говорять чиновники.

Важливо! Зараз саме Пакистан докладає зусилля у посередництві між США та Іраном для завершення війни й уже передав проєкти пропозицій між Вашингтоном і Тегераном.

Чому відновлення судноплавства таке важливе?

До війни через Ормузьку протоку проходила п'ята частина усіх світових постачань газу та нафти. Після початку конфлікту Іран заблокував цей морський шлях, що викликало шок на енергетичних ринках.

До того ж катарський комплекс з виробництва скрапленого природного газу в Рас-Лаффані до недавнього часу забезпечував майже п’яту частину глобального експорту СПГ. Втім, у березні підприємство зазнало серйозних пошкоджень унаслідок обстрілів.

Це суттєво вдарило по міжнародних поставках і посилило дефіцит скрапленого газу на світовому ринку. Через це країни-імпортери були змушені шукати альтернативні джерела постачання. За словами Катару, повне відновлення інфраструктури та повернення до стабільної торгівлі може зайняти близько п’яти років.

Ціни на газ стрімко злетіли по всьому світу. А в Європі, за пдрахунками, вони швидко підскочили на 70%. Це при тому, що запаси газу у сховищах скоротилися усього до 30% через холодну зиму.