Тариф день-ніч відмінили: чи дійсно українці не платитимуть за лічильником
27 серпня 2024, 08:20Читать новость на русском
Ще 1 червня для українців підняли тариф на електроенергію. Постає питання, а як змінилися ціни на двозонних ліцильниках.
Чи відмінили тариф день-ніч
Справді, 1 червня зріс тариф на електроенергію до – 4,32 гривні за кіловат. Попри це тариф день-ніч ніхто не відміняв.
Читайте також Чи скасували в Україні плату за доставку газу
Варто лише нагадати, що зі збільшенням загальної вартості світла, зросли і тарифи на двозонних та тризонних лічильниках.
Які тепер ціни
Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника
- з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат,
- а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат.
Тарифи "день-ніч" для тризонних лічильників
- з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 – коефіцієнт становить 1,5, ціна – 6,48 гривні за кіловат,
- з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1, ціна – 4,32 гривні за кіловат,
- з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4, ціна – 1,73 гривні за кіловат.